Bewaffneter Überfall auf Ehepaar: Täter entkommen mit weiteren Waffen – Kripo aktiv

Von: Felix Herz

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen ein Ehepaar in Niederbayern. Sie entkamen mit Geld und Waffen. © NEWS5 / Wisberger

Am späten Freitagabend wurde ein Ehepaar von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt. Sie nahmen auch Waffen mit.

Schwarzach – Ein gefährlicher Raubüberfall ereignete sich am späten Freitagabend, 24. Februar, in Schwarzach. Laut Pressemitteilung der Polizei vom Samstag, 25. Februar, wurde ein Ehepaar überfallen, als es gegen 22.30 Uhr nach Hause kam.

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach einem weiteren Täter in Bayern – dieser hatte mit einer Axt eine Tankstelle überfallen.

Überfall auf Ehepaar: Täter entkommen mit gestohlenem Geld und Waffen

Beim Aufschließen der Haustür wurden der 53-Jährigen und dem 61-Jährigem plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht. Laut Polizei handelte es sich dabei um zwei vermummte Personen. Das Ehepaar wurde ins Innere des Hauses gebracht und auch körperlich angegangen, wodurch beide leicht verletzt wurden.

Unter Bedrohung mit der Waffe eines Täters erbeuteten die Unbekannten einen fünfstelligen Betrag an Bargeld sowie Waffen und Munition, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei handelt es sich um „eine Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition, in dessen legalen Besitz der 61-Jährige war“.

Täter können unerkannt fliehen – Polizei veröffentlicht Beschreibung

Nachdem die Täter auch sämtliche Kommunikationsgeräte eingepackt hatten, verschwanden sie unerkannt aus dem Haus und in Richtung der Parkanlage. Als das Ehepaar es dann schaffte, die Polizei zu kontaktieren, suchte die Polizeiinspektion Bogen „unter Beteiligung der umliegenden Dienststellen mit einer groß angelegten polizeilichen Fahndung sowohl in unmittelbarer Tatortnähe als auch auf möglichen Fluchtwegen nach den flüchtigen Tätern“, heißt es in der Mitteilung. Sogar ein Hubschrauber und Polizeihund waren beteiligt. Bislang verlief die Suche jedoch ergebnislos.

Daher bitten die Ermittelnden der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und der Kriminalpolizeistation Deggendorf nun die Bevölkerung um Hilfe und veröffentlichten eine Täterbeschreibung:

Täter 1:

Etwa 180 Zentimeter groß, kräftige Statur

Braune Augen mit auffällig schwarzen Augenbrauen

Bekleidung: schwarze Oberbekleidung (ähnlich Overall), schwarze Gesichtsmaske, schwarze Handschuhe

Sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Bewaffnet

Etwa 190 Zentimeter groß, schlanke Statur

Bekleidung: schwarze Oberbekleidung (ähnlich Overall), schwarze Gesichtsmaske, schwarze Handschuhe, schwarze knöchelhohe Turnschuhe mit seitlich reflektierenden Streifen

Sprach nicht

Unbewaffnet

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen haben, die im Zusammenhang mit dem beschriebenen Vorfall stehen könnten, unter der Telefonnummer (09 42) 1 86 80 mit den Ermittlern Kontakt aufzunehmen. Meldungen seien zudem auch über die 110 möglich, heißt es abschließend. (fhz)

