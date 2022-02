BGH: Urteil im Rechtsstreit um Tina Turners Double

Dorothea „Coco“ Fletcher sieht Tina Turner ähnlich und kann auch noch singen. Ideale Voraussetzungen für eine Tribute-Show, dachte sich der Veranstalter. Doch er hatte die Rechnung ohne die Rocklegende gemacht.

Karlsruhe - Im Rechtsstreit zwischen Rocklegende Tina Turner (82) und einem Showveranstalter um ein Double will der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (8.30 Uhr) sein Urteil verkünden. In dem Verfahren geht es darum, ob Turner-Doppelgängerin Dorothea „Coco“ Fletcher der Original-Tina zu ähnlich sieht - und ob ihr Antlitz auf Plakaten zur Tribute-Show „Simply The Best - Die Tina Turner Story“ den Eindruck erweckt, der Pop-Superstar selbst stehe auf der Bühne.

Turner hat den Tourveranstalter Cofo Entertainment aus Passau auf Unterlassung verklagt und zog bis nach Karlsruhe (Az. I ZR 2/21). Bei der mündlichen Verhandlung Anfang November deutete sich an, dass Turner am obersten Zivilgericht Deutschlands unterliegen könnte.

Nach ihrem Sieg vor dem Landgericht Köln hatte schon das Oberlandesgericht Köln das Urteil kassiert und der Kunstfreiheit mehr Gewicht gegeben als dem Recht am eigenen Bild und am eigenen Namen. Der Vorsitzende Richter des ersten BGH-Zivilsenats, Thomas Koch, hatte in der Verhandlung gesagt, in einer ersten Einschätzung neigten er und seine Kollegen dazu, dieses Urteil „für richtig zu erachten“.

Nach Angaben von Turners Anwältin möchte sie selbst darüber bestimmen, wenn ihr Name und Bildnis zu werblichen Zwecken verwendet werden. Es gehe darum, auf Plakaten deutlich zu machen, „dass es hier eine Doppelgänger-Show ist und Frau Turner selbst nichts mit dieser Show zu tun hat“.

Die Rechtsanwältin von Cofo Entertainment wiederum argumentierte, wenn die Show als solche unter die Kunstfreiheit falle, dann müsse sie auch entsprechend beworben werden dürfen. „Und zwar durch die Hauptdarstellerin, die auch in der Show auftritt.“ Seit der Entscheidung des Kölner Landgerichts hat Cofo Entertainment die Plakate und die Internetseite für die Show außerdem um die Worte „Starring Dorothea Fletcher als Tina Turner“ ergänzt.

Der Geschäftsführer von Cofo Entertainment, Oliver Forster, teilte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Urteil mit, sie seien „guter Dinge, dass das Urteil des Berufungsgerichts bestätigt wird“. Diese Tendenz habe der Vorsitzende Richter ja erkennen lassen. „Wir sind aber auch froh, wenn der Rechtsstreit nach über zwei Jahren nun endlich beigelegt werden kann.“ Nach erneuten coronabedingten Absagen und Verlegungen sind für dieses Jahr noch 39 Vorstellungen der Tribute-Show in 38 Städten auf dem Tourneeplan übrig geblieben.

In seine Überlegungen wird der Senat laut Richter Koch einbeziehen, dass es um Turner seit mehr als zehn Jahren recht ruhig geworden ist. Ein Comeback ist nicht angekündigt. In der Verhandlung spielte zudem ein anderer Aspekt eine Rolle: 2019 feierte „Tina - Das Tina Turner Musical“ in Hamburg Deutschland-Premiere. Es wurde von Stage Entertainment und im Unterschied zur „Tina-Turner-Story“ in enger Zusammenarbeit mit der Musiklegende selbst entwickelt. Seit Oktober hat das Operettenhaus die Show wieder im Programm - Konkurrenz also. dpa