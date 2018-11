Mann (19) verbrennt nach Unfall in eigenem Auto

Den Rettungskräften muss sich sich ein grausames Bild geboten haben: In der Nähe von Biburg im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist ein 19-Jähriger in seinem Auto verbrannt.

Biburg - Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Biburg (Landkreis Kelheim) in seinem Wagen verbrannt. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlor der junge Mann in der Nacht zum Sonntag die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Bundesstraße 301 ab.

Das Auto prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Die Rettungskräfte konnten dem 19-Jährigen nicht mehr helfen.

dpa/lby

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.