Biebelried/Bayern: Todes-Rätsel nach drei Jahren zufällig gelöst

Nach langer Fahndung ist die Identität eines mysteriösen Toten geklärt. Ein Angehöriger hatte im Internet eine traurige Entdeckung gemacht.

Biebelried - Die Aufklärung des Falls teilte das Polizeipräsidium in Würzburg am Montag mit. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann aus Moldawien, der zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Jahr 2015 52 Jahre alt war.

Ein Jäger hatte den Leichnam damals in einem Wald in Biebelried nahe des Mainfrankenparks gefunden. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht.

Todes-Rätsel von Biebelried durch zufällige Entdeckung gelöst

Nachdem die Ermittler jahrelang keine Hinweise auf die Identität des Toten erhalten hatten, meldete sich Ende Oktober dieses Jahres ein 22-Jähriger. Der junge Mann hatte Fahndungsfotos des Leichnams im Internet entdeckt und seinen Vater erkannt. Ein DNA-Abgleich brachte jetzt Gewissheit.

Verschwinden gab 2015 Rätsel auf

Der 22-Jährige und sein Vater waren nach Angaben des Sohnes im November 2015 mit dem Bus von Bremen in Richtung Moldawien unterwegs, als sein Vater nach einem Halt am Autobahn-Parkplatz Sandgraben nicht mehr in den Bus zurückkehrte. Der Bus war damals ohne den Mann weitergefahren.

