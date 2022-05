Zwei Bienenschwärme legen Zugverkehr in Würzburg lahm – ICE kann nicht mehr rechtzeitig anhalten

Von: Thomas Eldersch

Ein Bienenschwarm hat es sich am Würzburger Bahnhof gemütlich gemacht. © Bundespolizei Würzburg

Bienen-Alarm am Würzburger Hauptbahnhof. Gleich zwei Stämme hatten es sich am Sonntag an einem Gleis gemütlich gemacht. Der Zugverkehr wurde dabei beeinträchtigt.

Würzburg – Ein Ticket hatten sie mit Sicherheit nicht gelöst. Dennoch machten es sich am Sonntag gleich zwei Bienenvölker am Würzburger Hauptbahnhof gemütlich – zum Leidwesen der Bahnreisenden. Wegen der Honigsammler mussten zwei Gleise fast den ganzen Tag gesperrt werden.

Bienen am Würzburger Hauptbahnhof: Polizei sperrt zwei Gleise

Eine Streife der Bundespolizei bemerkte am Sonntag gegen 9.20 Uhr eine größere Schar Bienen am Fernverkehrsgleis 4 am Würzburger Hauptbahnhof, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Kurze Zeit später konnten die Beamten ihren Herkunftsort ausfindig machen. Direkt unter der Bahnsteigkante hatte sich ein Volk angesiedelt. Die Beamten reagierten sofort und brachten wartende Fahrgäste in Sicherheit. Die Bienen vor einem einfahrenden ICE retten, konnten die Polizisten allerdings nicht. Nachdem der Zug an ihnen vorbeigerauscht war, konnten sie lediglich den Eingangsbereich absperren. So dass keine Fahrgäste gefährdet wurden.

Als der Zug wieder abgefahren war, traf auch die Berufsfeuerwehr aus Würzburg ein. Gemeinsam mit der Polizei sperrten sie die Gleise 3 und 4. Die Floriansjünger versuchten anschließend, mit einem sogenannten Schwarmfangkasten das Bienenvolk einzufangen. Der erste Versuch war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Viele Bienen trieben sich noch außerhalb des Kastens herum. Deshalb wurde dieser am Bahnsteig abgestellt und die Einsatzkräfte warteten, bis sich die restlichen Honigsammler im Kasten einfanden. In der Zeit wurde das Gleis mit einem Absperrband abgeriegelt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bienen am Würzburger Hauptbahnhof: Zweites Volk am selben Gleis

Um 11.40 Uhr die nächste Entdeckung. Am selben Gleis, nur am anderen Ende hatte sich ein weiterer, kleinerer Bienenschwarm angesiedelt. Auch hier musste die Feuerwehr eingreifen. Sie waren ja schließlich schon geübt und vor Ort. Auch dieser Bereich musste von den Beamten abgesperrt werden. Erst gegen 16.45 Uhr waren alle Bienen eingefangen und die Gleise konnten wieder freigegeben werden. Ob Reisende von den Tieren gestochen wurden, war der Bundespolizei nicht bekannt. Und auch, warum sie sich gerade den Hauptbahnhof ausgesucht haben, konnte zunächst nicht festgestellt werden. (tel)

