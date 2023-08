Frauen am Braukessel: Bayerisches Mutter-Tochter-Duo trotzt der Männerdomäne und braut besonderes Bier

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Bierbrauen liegt auch heute noch eher in Männerhand. Doch in einer kleinen Brauerei in Oberfranken trotzen zwei Frauen diesem Umstand.

Gräfenberg - Der Beruf des Bierbrauers wird in der Gesellschaft nach wie vor oftmals nur mit Männern in Verbindung gebracht. Dabei ist Brauen keine reine Männerangelegenheit. Schon Katharina von Bora, die Ehefrau von Martin Luther, war eine begnadete Bierbauerin. Heute stehen viele Frauen in den Sudhäusern Bayerns. Wie etwa das Mutter-Tochter-Duo Sigi und Barbara Friedmann von der gleichnamigen Brauerei aus Gräfenberg im oberfränkischen Landkreis Forchheim.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mama Sigi Friedmann hat damals die weibliche Ära am Braukessel eingeläutet. Doch einfach war das nicht immer - vor allem während der Lehrzeit. „Das war eine Katastrophe, weil die meisten waren jünger als ich und es war eine reine Bubenklasse“, sagt sie gegenüber Sat1.Bayern. Ihre Tochter hat sich dann bereits in jungen Jahren einiges von der Mutter abgeschaut. „Ich bin da ja schon bei meiner Mama mit reingewachsen, für mich ist das wahrscheinlich nichts anderes, als für jemanden, der sein Beruf ganz normal macht.“

Bierbrauen ist noch oft in Männerhand. Doch in einer kleinen Brauerei in Oberfranken stehen zwei Frauen am Sudkessel. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

In oberfränkischer Brauerei steht ein Mutter-Tochter-Duo am Braukessel: Bier ist besonders

Das Bier des Brauergespanns ist vor allem in der Region sehr beliebt und zeugt laut dem Beitrag von Sat1.Bayern von besonderer Qualität. Sigi Friedmann sagt: „Wir brauen unser Bier wie vor 100 Jahren, nur mit moderner Technik. Ich glaube wir sind die einzige Brauerei die keine Stabilisatoren benutzt.“ Darum hält der Gerstensaft nicht ganz so lange wie von manch anderen Brauereien - genauer gesagt nur etwa zwei Wochen.

Und für weiblichen Nachwuchs ist auch schon gesorgt. Die elfjährige Anna-Lena und die neunjährige Franzi könnten vielleicht, wenn sie älter sind, in die Fußstapfen der Friedmannfrauen treten - und so das 150-jährige Familienunternehmen weiterführen. (ly)

Das Magazin Falstaff hat vor kurzem ein Biergarten-Ranking herausgebracht. Das bayerische Ergebnis überrascht.

Badefans aufgepasst: Diese 7 Seen in Bayern lohnen sich für einen Besuch Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.