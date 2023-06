Bier, Musik, Fahrgeschäfte: Das Kiliani-Volksfest findet bis zum 16. Juli in Würzburg statt

Volksfest im Sommer

Ab Freitag, 30. Juni, findet in Würzburg das größte Volksfest Unterfrankens statt. Insgesamt 17 Tage gibt es dort Spaß für die ganze Familie. Was Sie erwarten können.

Würzburg – Fahrattraktionen, wie die Achterbahn ‚Wilde Maus‘ oder eine Geisterbahn sind derzeit in Würzburg auf dem Festplatz in der Nähe der Friedensbrücke aufgebaut. Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht, so gibt es beispielsweise ein Märchenland und andere Attraktionen für Kinder. Dazu gibt es Musik und andere spezielle Angebote, wie die ‚Ladies-Night‘.

Kiliani-Volksfest verbindet Spaß, Tradition und Kulinarik

+ Vom 30. Juni bis zum 16. Juli findet das Kiliani-Volksfest in Würzburg statt. © Julien Becker/HMB-Media/Imago

Gleichzeitig mit dem Volksfest findet auch die Kilianimesse auf dem Marktplatz statt. Dort gibt es Gewürze, Bekleidung und Keramik zu kaufen. Die Messe hat in Würzburg bereits eine 975-jährige Tradition, wie die Stadt auf der eigenen Webseite mitteilt. Insgesamt gibt es auf dem Volksfest 42 Attraktionen, darunter auch jene, die mit Schnelligkeit und Höhe zu tun haben. Allerdings wird auch die allgemeine Geschicklichkeit getestet, beispielsweise beim Büchsenwerfen. Die Attraktionen sind Montag bis Samstag ab 14.00 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 13.00 Uhr.

Ermäßigte Preise gibt es an den Familientagen (5. und 12. Juli) zwischen 14 und 20 Uhr. Dort sparen Sie 50 Prozent bei allen Attraktionen. Auch bei der Ladies-Night (3. Juli, ab 19 Uhr) gibt es spezielle Sonderangebote.

Bieranstich und Feuerwerk, die Eröffnung des Kiliani-Volksfestes

Am Freitag, 30. Juni, um 15 Uhr ist der offizielle Beginn des Volksfestes. Gefeiert wird das unter anderem mit dem Festbieranstich durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt (19 Uhr) und dem Eröffnungsfeuerwerk um 22.30 Uhr. Ein buntes Programm gibt es allerdings auch in den Tagen nach der großen Eröffnung.

Das Programm im Festzelt – für Groß und Klein

Im Festzelt begrüßen Würzburger Hofbräu und die Festwirtsfamilie Hahn. Dort können jeweils Plätze reserviert werden. Hier ein kleiner Überblick des Programms:

Wann? Was? 30. Juni, 19 Uhr Offizieller KilianiFestbieranstich durch Herrn Oberbürgermeister Christian Schuchardt 01. Juli, 12.30 Uhr Kiliani-Festzug ins Festzelt 02. Juli, 11.30 Uhr 1. Kiliani-Blasmusiktag 04. Juli, 14-18 Uhr Seniorennachmittag mit den „Rossinis“ 05. Juli, 14-18 Uhr Familiennachmittag: Kinderprogramm mit Ernesto 09. Juli, 9 Uhr 35. Kiliani-Boxen mit Weißwurstfrühstück

Das gesamte Programm im Festzelt können Sie hier ansehen.

Die Öffnungszeiten im Festzeltbetrieb Mo. bis Do. 12.00 – 24.00 Uhr

Fr. und Sa. 12.00 – 01.00 Uhr

Sonntag Beginn nach Ankündigung bis 24.00 Uhr Tischreservierungen unter hahnzelt.de

Tel. 0931/46 07 99 00

Essen auf dem Kiliani-Volksfest

Von süß bis herzhaft, wer sich bei den Attraktionen verausgabt hat, kann den Zuckerhaushalt bei verschiedenen Snacks wieder auffüllen. Neben Mandeln, Schokofrüchen und Eis, können auch Pizza und Spezialitäten aus Bayern geschlemmt werden. Das Bier ist nach Informationen von Sat1 rund 90 Cent teurer geworden, eine Maß soll in diesem Jahr 12 Euro kosten.

