Überzeugt durch Regionalität: Deutschlands bestes Biersortiment kommt aus Franken 

Der Bayreuther Getränkemarkt Keil freut sich über die Auszeichnung „Bester Getränkehändler 2023“. Geschäftsführer Manuel Körber erklärt, wieso das Team auf kleine Brauereien und eine große Bierauswahl setzt.

Bayreuth – Die Auszeichnung „Bester Getränkehändler 2023“ geht in diesem Jahr an den Bayreuther Getränkemarkt Keil. „Wir setzen auf kleine Brauereien und eine Vielfalt an fränkischen Bieren“, sagt Manuel Körber, einer der drei Geschäftsführer, gegenüber Merkur.de. Dieser Fokus differenziert den Händler von anderen.

Ranking-Sieger: 450 verschiedene Biersorten hat der Getränkemarkt zu bieten

Die Auswahl im Markt in der Marktgrafenallee in Bayreuth ist riesig. Insgesamt 3000 Artikel hat der Getränkemarkt im Sortiment, davon sind 450 verschiedene Biersorten. „Saisonal können es auch mal 500 Sorten sein“, erklärt Körber. „90 Prozent kommen aus kleinen Brauereien in Franken. Das ist eine logistische Herausforderung, aber sicherlich mit ein Grund für die Auszeichnung.“

Den Getränkemarkt gibt es bereits seit 18 Jahren. Die Neugründung erfolgte dann 2022 mit dem vorherigen Besitzer Roland Keil. 2018 hatten Manuel Körber und Johannes Barthelmes einen Online-Shop für Bier gegründet, ausschließlich aus Franken. Auf der Suche nach einem Kooperationspartner fanden sie Roland Keil. Die zwei Männer haben sich mit dem Getränkemarkt zusammengeschlossen. „Wir haben alles modernisiert und neu aufgebaut“, so Körber. „So ist ein Zusammenschluss aus alt und neu entstanden. E-Commerce trifft Tradition.“

Die Biervielfalt Frankens ist einzigartig: 90 Prozent des Biersortiments kommen aus Franken

Ganz besonderen Wert legt der Getränkehändler auf Regionalität. „Wir wollen regionale und kleine Brauereien unterstützen“, sagt Körber gegenüber unserer Redaktion. „Der Fokus liegt auf oberfränkischen Bieren.“ Für Kleinbrauereien sei es schwierig, sich gegenüber den Großen zu behaupten. Nachwuchstalente seien schwer zu finden. „Dabei ist die Biervielfalt Frankens einzigartig“, betont Körber. „Die müssen wir bewahren. Wir stehen klar für Regionalität.“ Daher pflegen die Geschäftsführer gute Beziehungen zu all ihren Lieferanten. Teilweise bedeute dies eine persönliche Warenabholung.

Platz 1 für fränkischen Getränkemarkt: Niemand hat das Jurymitglied beim Besuch im Laden erkannt

Den genauen Ablauf des Wettbewerbs kannte das Team des Getränkehändlers Keil nicht. „Wir haben uns letztes Jahr im März beworben und wussten von einer Jury, die unseren Markt bewerten würde“, sagt Körber. „Irgendwann im Frühjahr kam unangekündigt jemand vorbei und hat sich alles angeschaut, Fotos gemacht und unseren Service in Anspruch genommen.“ Niemand wusste, wer die Person war. Es hätte auch ein Kunde sein können.

Das Jurymitglied scheint begeistert von dem Getränkemarkt gewesen zu sein. Die Rundschau für den Lebensmittelhandel, ein brancheninternes Fachmagazin, hat entschieden. Denn jetzt erhält der Händler den „Fachpreis für Bier“ als „bester Getränkehändler 2023“.

Der Getränkehändler „Keil“ ist kein klassischer Getränkemarkt

„Dabei ist besonders die Biervielfalt entscheidend, die ganze Arbeit, die wir in den Markt und in den Alltag stecken und unsere Warenpräsentation“, erklärt Körber. „Mit unserem Warensystem sind wir auf dem neuesten Stand. Wir heben uns durch unseren Online-Shop und unsere Bierveranstaltungen wie dem Biertasting von anderen Getränkemärkten ab.“ Das Personal werde regelmäßig von einem Experten für die Kundenberatung geschult. Letztlich ist „Keil“ kein klassischer Getränkemarkt.

Die Trophäe der Preisverleihung steht jetzt im Laden. Dazu gab es ein Siegel für die Eingangstür. In Zukunft möchte der Bayreuther Getränkemarkt weitermachen wie vorher. „Klar ist die Auszeichnung etwas Besonderes. Aber unser Fokus ist der Erhalt der fränkischen Braukultur.“ Die Regionalität habe weiterhin oberste Priorität.

