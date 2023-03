„Nie was Schöneres gesehen“: Aus diesem Dorfbrunnen in Unterfranken sprudelt frisches Bier

Von: Elisa Buhrke

Mitten im Weinbaugebiet Franken steht in dem kleinen Ort Krautheim ein ganz besonderer Brunnen: Aus diesem fließt Bier statt Wasser. Was es damit auf sich hat, erläutert der Dorfsprecher im Interview.

Volkach – Ein Brunnen auf dem Dorfplatz, aus dem Bier statt Wasser fließt? Das klingt nach dem Traum eines jeden Bier-Liebhabers. Doch im fränkischen Krautheim, einem Ortsteil der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen, wird dieser Traum real: „Wenn Sie Krautheimer sind, dann wachsen Sie sozusagen mit dem Bier auf“, erklärt Dorfsprecher Dieter Söllner im Interview mit Merkur.de, denn das Bier werde bereits seit mehr als 350 Jahren von der lokalen Brauerei selbst hergestellt. Aus dem Brunnen sprudelt es allerdings nur zu besonderen Anlässen.

„Wir hatten in Krautheim eine Dorferneuerung“, erläutert Söllner, und in dem Zuge habe es auch die Möglichkeit gegeben, „den Dorfplatz neu zu schaffen.“ Bei einer Befragung der Einwohner kam heraus, was diese sich für ihr Dorf am meisten wünschen – unter anderem eben den einmaligen Bierbrunnen als Wahrzeichen Krautheims.

Bierbrunnen in Franken: Bierbrau-Tradition seit 1654

Seit Sommer 2022 ist der Brunnen in Betrieb. Er solle die Bierbrauerei als Alleinstellungsmerkmal des Ortsteils unterstreichen: „Volkach ist ja eine Weinstadt, wo auch sehr viel Tourismus herrscht“, so Söllner. Im Gegensatz dazu hebe sich Krautheim mit seiner langen Bierbrau-Tradition seit 1654 eben von der Stadt und ihren anderen Ortsteilen ab. „Dementsprechend ist auch die lokale Landwirtschaft auch darauf eingestellt, dafür Gerste zu liefern“, sagt der Dorfsprecher im Interview.

Der Bierbrunnen im kleinen Krautheim in Franken steht mitten auf dem Dorfplatz. Auf dem Foto zu sehen: Heiko Bäuerlein, Bürgermeister Volkachs (CSU, Mitte) und Ortssprecher Dieter Söllner (rechts). © Collage Merkur.de: Krautheim.online.de / Melanie Elflein

Um den Brunnen anzufertigen, hätte die lokale Brauerei Düll zunächst vorgeschlagen, einen ausgemusterten Braukessel zu nehmen und daraus auszuschenken. „Das war technisch allerdings nicht möglich. Stattdessen haben wir uns für ein Ausgussbecken entschieden, das an der einen Seite immer Wasser liefert. Auf der anderen Seite ist ein weiteres Becken eingebaut worden mit einer Türe, die man dann öffnen kann und in den Brunnen ein Bierfass reinstellen kann“, beschreibt Söllner den Entwicklungsprozess.

Instagram-Community begeistert: „Alle deutschen Städte sollten sich ein Beispiel an Krautheim nehmen“

Vielleicht sollten sich andere deutsche Städte ja ein Beispiel an dem kleinen Ort in Unterfranken nehmen. Diese Meinung vertreten zumindest viele Nutzer auf Instagram unter dem Video, in dem die Biermarke Krautheimer den Bierbrunnen vorstellt. „Hab noch nie was Schöneres gesehen“, schreibt ein User. „Wie geil ist das denn“, findet ein anderer. Manche überlegen scheinbar sogar, in das kleine bayerische Dorf unweit von Würzburg zu ziehen: „Sind noch Wohnungen frei? Ist die Literzahl pro Einwohner oder Gast begrenzt?“

Einen Haken hat die sprudelnde Quelle allerdings: Der Ausschank findet lediglich zu festgelegten Terminen statt, erläutert Dorfsprecher Söllner. An anderen Tagen fließe aus dem Brunnen eben doch nur Wasser. „Wir haben auch überlegt, ob die Leute selbst ihr Bier zapfen können – aber aus Hygienegründen geht das leider nicht. Stattdessen wird das Bier von Fachpersonal gezapft.“

Bierbrunnen in Unterfranken: Ausschanktermine 2023

Um in den Genuss des frisch gezapften Biers auf dem Krautheimer Dorfplatz zu kommen, genügt allerdings schon ein Tagesausflug. Die Touristeninformation der Stadt Volkach hat über Facebook bereits die kommenden Ausschank-Termine im Jahr 2023 verkündet: Den Auftakt bilde eine Bierwanderung am 14. Mai, darauf folgen Ausschänke am 6. Juni und 1. Juli, sowie die Kirchweih am 25. August.

Ausgeschenkt werde natürlich Bier mit Alkohol, auch wenn die Brauerei auch alkoholfreies Bier herstelle, so Söllner. Die Kosten sind laut ihm „absolut verträglich und in Franken gängig“: Für die Halbe aus dem Bierbrunnen bezahlen Besucher zwischen drei und vier Euro.

