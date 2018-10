Sportlich, sportlich: Langfinger klauen knapp 1.000 Eishockey-Schläger

Was macht man mit dieser umfangreichen Beute? Fast 1.000 Eishockey-Schläger haben Diebe im Allgäu aus einer Lagerhalle entwendet.

Biessenhofen - Hunderte Eishockey-Schläger - genau 936 an der Zahl - haben Diebe aus einer Lagerhalle in Schwaben geklaut. Die Sportgeräte aus Carbon haben einen Wert von mehreren zehntausend Euro, wie die Kriminalpolizei am Montag mitteilte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Täter am vergangenen Wochenende in die Lagerhalle in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) eingestiegen waren.

