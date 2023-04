Bilanz des Blitzermarathons: Zahlreiche Tempovergehen festgestellt – 19-Jähriger mit „drastischem Verstoß“

Ergebnisse trudeln ein

Am Samstag um 6 Uhr morgens endete der 24-Stunden-Blitzermarathon in Bayern. Nun trudeln die Bilanzen der Polizei ein – es gab zahlreiche Verstöße.

München – Am Freitag, 21. April, fand in Bayern ein 24-Stunden-Blitzermarathon statt. Ziel war es vor allem, Rasern Einhalt zu gebieten, nicht angepasste Geschwindigkeiten seien laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Ursache für ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Am Samstag, 22. April, um 6 Uhr in der Früh war dann wieder Schluss. Im Laufe des Tages trudeln nun die Bilanzen der verschiedenen Polizeipräsidien ein – und so viel lässt sich schon jetzt sagen: den Beamten sind zahlreiche Raser ins Netz gegangen.

Blitzermarathon in Bayern: Bilanz des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd

Den Anfang macht das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. In dessen Pressemitteilung heißt es, man habe in den 24 Stunden 24.004 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 814 Geschwindigkeitsübertretungen an 139 verschiedenen Messstellen festgestellt. „Zusätzlich wurden noch 344 weitere Verstöße festgestellt, die ebenfalls geahndet wurden“, heißt es zudem.

Am 21. April 2023 fand in Bayern ein 24-Stunden-Blitzermarathon statt. Dabei wurden viele Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt.

Ein „drastischer Verstoß in Sachen Geschwindigkeit“ gab es am Freitagabend im Gemeindebereich von Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim. Um kurz nach 23 Uhr wurde ein 19-jähriger Autofahrer mit 126 km/h erwischt – zulässig waren nur 70 km/h. Die 56 km/h zu schnell werden dem Jugendlichen teuer in Rechnung gestellt – laut Polizei gibt es eine Geldbuße „in Höhe von mehreren Hundert Euro, Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein Fahrverbot.“

Blitzermarathon in Bayern: Bilanz des Polizeipräsidiums Niederbayern

Das Polizeipräsidium Niederbayern vermeldet in seiner Pressemitteilung 16.600 gemessene Fahrzeuge. Dabei wurden 475 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Auch hier geben die Beamten einen „traurigen Höchstwert“ bekannt: Ein 26-jähriger Autofahrer wurde am Freitagnachmittag auf der B588 bei Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, mit 150 km/h gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort, wie auf Landstraßen üblich, jedoch nur 100 Km/h. Dem jungen Verkehrssünder droht nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro, 2 Punkte sowie ein Fahrverbot.

Zudem vermeldet die Polizei aus Niederbayern verschiedene weitere Verstöße, die beim Blitzermarathon festgestellt wurden, darunter zum Beispiel eine 28-jährige Autofahrerin, die zu schnell unterwegs war und bei der dann auch ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausfiel.

