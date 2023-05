Söder schwelgt in Erinnerungen und sorgt für Erheiterung: „Wer ist dieser Brite da neben dem König?“

Von: Katarina Amtmann

Charles wurde in London offiziell zum König gekrönt. Markus Söder schwelgt in Erinnerungen an den Besuch des Briten in Bayern - sehr zur Erheiterung seiner Follower.

München/London - Charles III. wurde am Samstag, 6. Mai, offiziell zum König gekrönt. Die Zeremonie verfolgte offenbar auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „Long live the king“, schrieb der CSU-Chef auf Instagram zu mehreren gemeinsamen Fotos mit dem britischen Monarchen.

Söder gratuliert Charles zur Krönung - „Wer ist dieser Brite da neben dem König?“

„Herzlichen Glückwunsch an König Charles III. zur Krönung. Denke immer wieder gern an den Besuch in Bayern zurück – damals noch als Prinz Charles und Herzogin Camilla. Bayern und Großbritannien sind Partner und seit langem freundschaftlich verbunden“, schrieb Söder weiter. „2 Könige“, amüsierte sich ein Mann daraufhin in den Kommentaren. „König Maggus von Bayern“, meinte ein anderer und ein dritter fragte scherzhaft: „Wer ist dieser Brite da neben dem König?“

„Jetzt haben wir alles gesehen“: Söder erntet Kritik für Charles-Post - Lob für Ehefrau

Doch - wie so oft - kritisierten auch einige den Post. „Hauptsache, Herr Söder setzt sich mal wieder selbst in Szene. Ein bisschen Zurückhaltung wäre hin und wieder angebracht.“ Das sah eine weitere Person ähnlich: „Jaaaaa, jetzt haben wir es alle gesehen! Tollll, dass Sie schon mit dem zukünftigen König gesprochen haben.“ Lob gibt es aber auch - und zwar für die Frau des CSU-Chefs, Karin Baumüller-Söder. „Frau Söder sieht sehr elegant aus! Sehr schönes Kostüm, so geht guter Stil.“

Charles und Camilla besuchten 2019 Bayern - und wurden von Markus Söder und seiner Ehefrau Karin empfangen. © IMAGO / Future Image

