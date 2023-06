Altes Handwerk im neuen Gewand: Antersdorfer Mühle präsentiert sich als „modernste Bio-Mühle Europas“

Von: Cornelia Schramm

Teilen

Müller in vierter und fünfter Generation: Johannes Priemeier (65) und sein Sohn Hannes (28) halten in ihrer neuen Mühle frisches Mehl in der Hand. © Marcus Schlaf

Die Antersdorfer Mühle in Simbach wurde 2016 vom Hochwasser zerstört. Müller Johann Priemeier hat trotzdem weitergemacht. Der Neubau hat nichts mehr mit einer Mühle am rauschenden Bach zu tun. Tonnenweise Edelstahl und Hightech-Geräte machen sie zu einer der modernsten Bio-Mühlen Europas. Ein Besuch.

Simbach am Inn – Johann Priemeier greift zur Fernbedienung. Er steht in der Anlieferzone seiner nagelneuen Bio-Mühle in Simbach am Inn im Kreis Rottal-Inn. Ein Traktor voller Bio-Hafer fährt vor. Den kleinen Schaltknüppel auf der Fernbedienung muss der 65-jährige jetzt gekonnt justieren, immerhin bewegt er damit ein fünf Meter langes Rohr in seine Ladung. Das Rohr ist ein riesiger Staubsauger, der eine Probe abzapft, bevor der Traktor das Tor zur Mühle passiert und ablädt.

Der ferngesteuerte Mega-Sauger ist nur ein Beispiel für die vielen Hightech-Anlagen, die Familie Priemeier in ihrer neuen Antersdorfer Mühle auf vier Etagen verbaut hat. Erst seit einigen Wochen herrscht hier Vollbetrieb. Überall glänzen Edelstahlrohre, rauschen Maschinen, leuchten Displays. Manche Anlagen strahlen wie Spielautomaten in Neonpink. Noch riecht man hier frische Farbe, aber auch Mehl und Röstaromen wie in einer Backstube.

Antersdorfer Mühle: Deshalb haben Schädlinge wie Motten und Käfer keine Chance

„Feuchtigkeit ist der wohl größte Feind des Müllers“, sagt Priemeier und riecht an der Haferprobe. „Durch die Probe können wir das Getreide vorab auf seinen Feuchtigkeits- und Proteingehalt analysieren.“ Die Probe wird in einer Siebmaschine gereinigt, Staub und Steine aussortiert. Maximal 12 bis 13,5 Prozent Feuchtigkeit darf der Hafer enthalten – sonst könnte er im Silolager schimmeln.

Nur Bio-Bauern, deren Getreide den Kriterien entspricht, dürfen weiter auf die Waage fahren und abkippen. Ist eine Charge nur etwas zu feucht, wird sie vorgetrocknet. Erst danach landet sie in einer der 72 Silozellen, deren Temperatur Sensoren rund um die Uhr prüfen. Alles hier ist hermetisch abgeriegelt, läuft vollautomatisch ab und lässt sich über eine App auf dem Handy überwachen. „Schädlinge wie Motten, Kornkäfer oder Mäuse haben so keine Chance“, sagt Priemeier.

Vom Lagersilo bis zur Verpackung wird aus Hygienegründen kein Getreidekorn angefasst. Die Körner werden durch ein Rohrsystem geblasen. © Marcus Schlaf

In der Fabrik, die mit einer Bilderbuch-Mühle mit Rad gar nichts mehr zu tun hat, liegt nicht ein Holzscheffel. Edelstahl, Beton und Kunststoff garantieren Hygiene. „Als Bio-Mühle können wir keine Chemie einsetzen – nur Technik“, sagt Priemeier. „Mit der Wärmeentwesungsanlage heizen wir die Mühle über das Rohrsystem zweimal im Jahr auf 50 Grad auf – so sterilisiert sie sich selbst.“

Der Weg der Haferflocke: Vom Haferkorn auf dem Feld bis zum Müsli

Bis die Haferflocke in der Tüte landet, muss jedes Korn zur Reinigung und Verarbeitung durch das riesige Rohrsystem in den vierten Stock geblasen werden. Auch Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel verarbeitet die Mühle zu Mehl und Grieß. 250 Landwirte aus einem Radius von bis zu 120 Kilometern beliefern sie. „Künftig planen wir, mehr als 200 Tonnen Getreide pro Tag zu verarbeiten“, sagt Priemeier.

Ohne Mühlrad und Bach: Die moderne Antersdorfer Mühle im Gewerbegebiet Waltersdorf in Simbach am Inn. © Marcus Schlaf

Stolz stehen er und sein Sohn Hannes heute in ihrer neuen Mühle. Der 28-Jährige, Müllermeister mit BWL-Master, will den Familienbetrieb in der fünfen Generation weiterführen. Der Senior, ein Bio-Pionier, der den Betrieb in den 1970er-Jahren wagemutig auf das neuartige Konzept umgestellt hat, dachte 2016 nach dem Hochwasser kurz ans Aufhören. Doch seine Kinder wollten weitermachen. Für einen zweistelligen Millionenbetrag kauft die Familie ein Grundstück und baute 2020 neu. „Nicht nur die Technik geht mit der Zukunft“, sagt der Senior-Chef. Auch das Angebot. „Wir haben drei Mühlen: eine Hafer-Schälmühle, eine Mehlmühle und eine glutenfreie Mühle.“

Die Geschichte der Antersdorfer Mühle Johann Priemeiers Ururgroßvater gründete die Antersdorfer Mühle 1884. Er selbst übernahm in den 1970er-Jahren und stellte den Betrieb auf 100 Prozent Bio um. Auf die Idee brachten ihn „Aussteiger“ aus der Stadt. Die Hippies lebten auf Höfen und übten sich zur Selbstversorgung im Anbau von Obst, Gemüse und Getreide. Der junge Müller reinigte ihren Hafer, malte ihr Getreide – und erkannte das Potenzial von Bio. Das Familienunternehmen wuchs von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem, in dem in Schichten gearbeitet wurde. 2016 wurde die Mühle vom Jahrhunderthochwasser zerstört. Der Mühlbach flutete sie vom Keller bis zum ersten Stock. Anfang Mai wurde sie abgerissen – und die viel größere, neue Mühle nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren eröffnet. Allein die Grundfläche misst 4200 Quadratmeter, das Grundstück rund 14000 Quadratmeter. Der Siloturm ist 40 Meter hoch und die insgesamt 72 Silozellen schaffen eine Lagerkapazität von 8500 Tonnen.

Wir sind uns sicher, dass wir die modernste Bio-Mühle Europas sind.

Jedes Korn wird zigmal gereinigt und überprüft. Nicht per Augenmaß, wie das Johann Priemeiers Ururgroßvater getan hat. Bis der Hafer zu feinen oder groben Flocken wird, scannen ihn dutzende, Augen – also hochauflösende, leistungsstarke Kameras.

Mini-Steine, die Siebe austricksen, weil sie so groß wie Haferkörner sind, werden vom „Steinleser“ durch rasend schnelles Wiegen aussortiert. Dann muss die Technik noch intelligenter sein: Der „Trieur“ scannt auf Form – Unkraut-Samen, die rundlicher als Hafer sind, sortiert er aus. Erst jetzt wird der Hafer geschält – der „Umluft Tarar“ sortiert die leichteren Schalen aus. „Die Fotosortierung ist der Endgegner“, sagt Hannes Priemeier. Kameras scannen die Körner auf Farbe, Oberfläche und Dichte. „Die Kameras, darunter eine mit Infrarot, erkennen Verfärbungen, die auf Pilzbefall hindeuten könnten.“

Infrarot-Kameras scannen das Getreide auf einen möglichen Pilzbefall. © Marcus Schlaf

Erst jetzt ist das Flockieren an der Reihe: Im „Dämpfer“ wird der Hafer eine Stunde mit 100 Grad heißem Dampf behandelt. „Das aktiviert Enzyme, lässt die enthaltene Stärke verkleistern und erhält die langkettigen, gesunden Fette“, sagt Junior-Chef Hannes Priemeier und nimmt eine Hand voll Hafer aus einer Kontrollluke. „Wäre er nicht warm und feucht, würde er im Walzenstuhl wie Sand zerbröseln.“ Aber feucht kommen die Flocken dem Müller nicht in die Tüte. Wieder heißt es Trocknen in der modernsten Mühle Niederbayerns. (sco)