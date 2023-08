„Starten am Montag“: Letzte Generation und Klima-Shakira kündigen systematische Bayern-Aktionen an

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Letzte Generation wirft der Politik vor, die Klimakatastrophe zu befeuern. In Bayern soll es nun verstärkt Proteste geben, bereits am Montag geht es los.

München – Die Letzte Generation hatte zuletzt erneute Proteste angekündigt. Besonders Bayern sollte dabei im Fokus stehen, da die „Ausblendung der Katastrophe“ dort am größten sei. Nun nannten die Aktivisten Details.

Letzte Generation kündigt Proteste in Bayern an

Am Mittwoch, 10. August, gaben die Aktivisten auf der Herreninsel im Chiemsee eine Pressekonferenz. Am selben Tag fanden dort auch Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Verfassungskonvent statt. Zu dem Termin hatten sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.

Anja Windl, die in Graz als Klima-Shakira bekannt wurde, warf der politischen Führungsriege vor, in Wahrheit gerade die Grundrechte der Bevölkerung zu begraben, die heute eigentlich gefeiert würden. „Die Regierung befeuert die Klimakatastrophe und begräbt so die Grundrechte, die vor exakt 75 Jahren hier niedergeschrieben wurden“, so die Kritik. Durch die Erhitzung sowie Dürren, Ernteausfällen und Flutkatastrophen könne das Recht auf Leben nicht mehr gewährleistet werden, warnt die Letzte Generation in der Pressemitteilung.

In Bayern kommt es ab Montag erneut zu Klimaprotesten (Archivbild). © IMAGO / ZUMA Wire

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Letzte Generation kündigt Proteste in ganz Bayern an – Details klar

Die Politiker würden sich bei den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Verfassungskonvent als verfassungstreu inszenieren. „Dabei gefährden diese Politiker die Grundrechte von uns allen, indem sie die Bevölkerung schutzlos der Klimakatastrophe ausliefern. Wie könnte man die Bevölkerung nur unverschämter täuschen?”, sagte Windl in ihrem Statement.

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Die bevorstehenden Proteste würden sich vor allem auf Bayern konzentrieren. In Städten im ganzen Bundesland soll es wiederholt zu friedlichem zivilen Widerstand kommen. „Wir starten am Montag in Würzburg“, erklärte Ernst Hörmann die Details des Protests, der um 16 Uhr auf der Mainbrücke beginnen soll. Der 73-Jährige ist Großvater von acht Enkeln und seit der ersten Sitzblockade vor eineinhalb Jahren bei der Letzten Generation engagiert. „Von dort ziehen wir Richtung Süden. Wir werden unseren Protest bis in die Hochburg der politischen Blockadehaltung tragen. Bis an die Politik der absoluten Verzögerung heran.“ (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.