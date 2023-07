Bis zu 37 Grad: Hitze-Wochenende beginnt – Wetter-Warnung für fast ganz Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für fast ganz Bayern herausgegeben, gerade einmal vier Kreise sind davon ausgenommen.

München - Bayern steht ein Hitzewochenende bevor. Bis zu 35 Grad werden es im Freistaat am Samstag, 8. Juli, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Für fast ganz Bayern liegt eine Hitzewarnung vor. © IMAGO / Jan Eifert / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Bis zu 37 Grad in Bayern: Schauer- und Gewitterrisiko steigt

Am Sonntag, 9. Juli, gibt es im Freistaat „erneut reichlich Sonne“. Im Westen und an den Alpen steigt ab dem Nachmittag das Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen dann sogar noch höher: 30 bis 37 Grad werden laut DWD erwartet.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Hitze-Wochenende in Bayern: Wetter-Warnung für fast den ganzen Freistaat

Das zeigt sich auch an der Warnkarte des DWD: Fast ganz Bayern ist dort lila eingefärbt, was bedeutet, dass eine amtliche Warnung vor Hitze vorliegt. Diese gilt am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr mit Ausnahme von gerade einmal vier Kreisen. Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Bad-Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sind von der Wetter-Warnung ausgenommen.

„Kann gefährlich werden“: Deutscher Wetterdienst mit Tipps für Hitze-Wochenende

Im Rest des Freistaats droht eine „starke Wärmebelastung“, so die Wetter-Experten weiter. Im Rahmen der Warnung weist der DWD auf mögliche Gefahren hin: „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“ (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.