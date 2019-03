BRK-Fahrer übersieht Motorrad - Fahrer stirbt noch am Unfallort

Ein BRK-Kleinbus übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer (61). Eine Notärztin ist zufällig vor Ort. Doch sie kann nur noch den Tod feststellen.

Bischofsheim - Der Unfall passierte am Samstagnachmittag bei Bischofsheim im Landkreis Rhön-Grabfeld, dem nördlichsten Landkreis in Bayern. Dort eröffnete ein 61-Jähriger mit seiner Triumph Tiger aus dem Landkreis Bad Kissingen die Motorradsaison - gegen 15.40 Uhr passierte die Tragödie auf der Staatsstraße 2289.

Dort kam ihm ein 50-Jähriger in einem Kleinbus des Bayerischen Roten Kreuzes entgegen, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Der BRK-Fahrer wollte laut Polizei nach links auf den Zubringer zur B279 abbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Fahrer des Rettungsdienst-Fahrzeugs dabei den Motorradfahrer übersehen.

Der 61-Jährige hatte offenbar noch versucht auszuweichen - vergebens. Es kam zur Kollision. Der Biker prallte mit seiner Maschine frontal in die Beifahrerseite des Fords.

Biker kracht in Rettungsfahrzeug bei Bischofsheim in Nordbayern - Notärztin kann nur noch Tod feststellen

Eine Notärztin, die zufällig vor Ort war und Zeugin des Unfalls wurde, konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Der Fahrer des Ford erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst in eine naheliegende Klinik gebracht.

Für die Familie des Verstorben wurde eine Betreuung organisiert. Ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Schweinfurt war an der Unfallstelle zugegen und ordnete unter anderem die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an. Auf dessen Anordnung wurde zudem auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen.

Die Straße war bis in den Abend hinein gesperrt.

Nicht nur in Nordbayern fordern die ersten Tage der Motorradsaison ihre Opfer. Allein München bei Erding hat es binnen 38 Stunden zwei schlimme Unfälle gegeben. Ein KTM-Fahrer fuhr geradeaus in ein anderes Auto. Seine Fahrt endete im Krankenhaus. Zuvor verletzte sich ein junger Biker schwer - ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

