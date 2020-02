Sturmtief Sabine fordert Todesopfer in Bayern: Ex-Bürgermeister stirbt auf tragische Weise

Sturmtief Sabine zog Anfang der Woche über Bayern und brachte Böen bis zu 120 km/h mit. Ein Mann wurde von einer Böe erfasst - er starb. Es handelt sich um einen Ex-Bürgermeister.

Sturmtief Sabine wütete Anfang der Woche in Bayern.

Der Sturm forderte ein Todesopfer.

Nun kam heraus: Es handelt sich um einen Ex-Bürgermeister.

Haidmühle/Bischofsreut - Sturm Sabine wütete Anfang der Woche in Bayern. Das Sturmtief brachte Böen* bis zu 120 km/h mit. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen, der Zugverkehr war stark beeinträchtigt* - stellenweise wurde er komplett eingestellt.

Jetzt wird klar: Der schlimme Sturm forderte auch ein Menschenleben. Ein Mann wurde am Montag im Landkreis Freyung-Grafenau von einer Böe erfasst und stürzte.

Sturmtief Sabine fordert Todesopfer: Ex-Bürgermeister stirbt

Am Mittwoch erlag der Mann seinen Verletzungen. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich dabei um Franz Weiboltshammer. Das berichtet die Passauer Neue Presse (PNP). Der 90-Jährige ist ehemaliger Bürgermeister von Bidschofsreut und Ehrenbürger von Haidmühle. Weiboltshammer war am Montagmorgen im Rathaus in Haidmühle. Als er zu seinem Auto gehen wollte, wehte „die heftigste ,Sabine-Böe’, die wir in Haidmühle an diesen beiden Sturmtagen hatten“, zitiert die PNP Geschätsleiter Johannes Jung.

Der Wind erfasste den schmalen Mann und streckte ihn zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es wurde demnach ein Oberschenkelhalsbruch diagnostiziert, auch die Schulter war gebrochen. Am Mittwoch verständigte die Polizei dann die Gemeindeverwaltung und teilte mit, dass der Ex-Bürgermeister verstorben sei. „Das hätte es wirklich nicht gebraucht", zitiert die PNP Bürgermeisterin Margot Fenzl, „die Gemeinde trauert.“

