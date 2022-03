Frau übersieht Zug in Oberbayern: Lokalbahn kracht in Auto und schiebt es mehrere Meter mit

Von: Leyla Yildiz

Ein Zug krachte in Bischofswiesen in das Auto einer Seniorin. © Scherer, BRK BGL

In Bischofswiesen hat eine Frau einen Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen. Es kam zum Zusammenstoß mit ihrem Auto. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Bischofswiesen - Glück im Unglück hatte ein 81-jährige Frau aus Reichenhall am vergangenen Dienstagabend (1. März) in Bischofswiesen-Hohlgraben (Landkreis Berchtesgadener Land). Die Seniorin übersah gegen 18.25 Uhr einen Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang, woraufhin die Lokalbahn in den VW krachte. Das Auto wurde nach Angabe des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Berchtesgaden, an der Beifahrerseite erfasst und etwa 50 Meter mitgeschoben. Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen.

Bischofswiesen (Kreis Berchtesgadener Land): Unfall am Bahnübergang - Seniorin übersieht Zug

„Die 81-Jährige hatte den Zug am unbeschrankten Bahnübergang übersehen, obwohl der Lokführer mehrmals sein Signalhorn betätigt hatte - trotz sofortiger Notbremsung stieß der Triebwagen mit der Beifahrerseite des Autos zusammen“, schreibt das BRK in seinem Einsatzbericht. „Die 81-Jährige konnte sich noch selbst aus ihrem Auto befreien, wobei sich Ersthelfer um sie kümmerten und einen Notruf absetzten.“ Zur Untersuchung ist die Frau in die Kreisklinik nach Bad Reichenhall gebracht worden.

Bischofswiesen (Oberbayern): Zug kracht in Auto von Seniorin - Passagiere und Lokführer unverletzt

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 17 Fahrgäste im Zug - sie sowie der Lokführer blieben unverletzt und kamen lediglich mit einem Schrecken davon. Laut BRK haben 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bischofswiesen die Passagiere evakuiert und im Anschluss die Unfallstelle ausgeleuchtet, den Verkehr geregelt sowie den Brandschutz sichergestellt. Um den stark deformierten Kleinwagen vom Triebwagen befreien zu können, mussten schwere Geräte zum Unfallort gebracht werden.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 55.000 Euro. (ly)

