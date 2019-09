Kuchen-Verbot in bayerischem Kindergarten sorgt für Ärger - Bürgermeister mit sonderbarer Erklärung

In einem Kindergarten in Bissingen dürfen Eltern keinen Geburtstagskuchen mehr mitbringen. Die Eltern sind ziemlich empört und haben eine Aktion gestartet.

Update vom 11. September 2019: Ein Kuchen-Verbot in einem bayerischen Kindergarten sorgte Anfang der Woche für großen Auffuhr: Ein paar wenige Mütter und Väter sorgten sich über mögliche Hygienemängel, wenn Eltern zu Hause für die Kleinen backen.

Bissingen: Kindergarten verbietet Kuchen - Eltern sind empört

Viele Erziehungsberechtigte zeigen sich empört über das Verbot. Etwa Jochen Konrad. Wie br.de berichtet, musste seine Tochter Lena ihren dritten Geburtstag in der vergangenen Woche ohne Kuchen feiern. "Das kann doch nicht sein, dass man einem Kind verbietet, seine Freunde mit selbst gebackenen Sachen zu beschenken!", äußert sich Konrad . Mit anderen Eltern zusammen hat der Vater angefangen, Unterschriften gegen das Verbot zu sammeln. Seine Hoffnung: Dass seine Lena wenigstens nächstes Jahr mit Kuchen feiern darf.

Kuchen-Verbot in Kindergarten: Kritische Reaktionen in den sozialen Medien

Kritische Reaktionen zu dem Verbot gibt es auch in den sozialen Medien: „Ich bin so froh, dass ich als Kind Schönschreiben hatte, selbstgebackenen Kuchen essen durfte, kein Mensch auf die Idee kam, mich in die Schule zu fahren und keiner wusste, was ich nachmittags getrieben habe “, äußert sich eine Frau dazu auf Facebook. „Mein Sohn hat im Kindergarten mit seinem besten Kumpel nen Regenwurm gegessen..... Ihr könnt es glauben oder nicht, beide sind jetzt 16, haben es überlebt ohne Folgen. Verrückt oder?“, schreibt eine andere Userin.

Der zweite Bürgermeister der Marktgemeinde Bissingen, Stephan Herreiner, hat sich mittlerweile ebenfalls zu dem Vorfall geäußert. Die Aussagen des zuständigen Gesundheitsamts habe man so verstanden, dass die Kita Haftung für mitgebrachte Speisen übernehmen müsse, berichtet er br.de. "Das können wir einfach nicht", sagt der zweite Bürgermeister.

Kindergarten in Bissingen verbietet Geburtstagskuchen: Jetzt äußert sich der Bürgermeister

Außerdem versuche man zu vermeiden, dass die Jungen und Mädchen von Geburtstagsfeiern ausgeschlossen werden müssen. Und zwar dann, wenn die Kinder bestimmte Lebensmitteln nicht essen dürfen. Laut dem Kommunalpolitiker geht es dabei nicht nur um Allergien oder vegetarische Ernährung, sondern auch um den Wunsch von Eltern, ihr Nachwuchs soll lediglich Bio-Produkte essen.

Herreiner stellt aber eine Lösung in Aussicht: "Ich bin überzeugt, dass man die ganze Entscheidung nochmal überdenken sollte." Ob dies gelingt, wird sich am Mittwochnachmittag in Bissingen zeigen. Dann ist ein Gespräch zwischen dem zweiten Bürgermeister mit Eltern und Kindergartenvertretern geplant.

Ursprünglicher Artikel vom 10. September 2019:

Bissingen - Kuchen und Muffins zum Geburtstag der Kleinen mitzubringen, steht wohl in nahezu jedem Kindergarten auf der Tagesordnung. In einer Einrichtung in Bissingen im schwäbischen Landkreis Dillingen sorgt dieser Tradition allerdings gerade für Diskussionen.

Eltern dürfen keine selbstgebackenen Kuchen mehr in Kindergarten mitbringen

Wie br.de berichtet, dürften Eltern dort keine Speisen mehr mitbringen. Offenbar hatte die Kindergartenleitung in einem Elternbrief mitgeteilt, dass selbst gekochte oder selbstgebackene Speisen dort nicht mehr erlaubt sind.

Bissingen: Eltern zweifeln an hygienischer Zubereitung

Grund seien besorgte Eltern, die sich nach Angaben der Gemeinde Bissingen als Träger des Kindergartens, beschwert hätten. Die Rede ist von „einer knappen Handvoll Eltern“, die an der hygienisch einwandfreien Zubereitung von Kuchen oder anderen Speisen ihre Zweifel geäußert hätten. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes Dillingen wäre daraufhin das Mitbringen von Speisen untersagt worden, heißt es in dem Bericht weiter. Das wiederum hätte empörte Eltern auf den Schirm gerufen, die von einem derartigen Verbot nichts wissen wollten und eine Unterschriften-Aktion gestartet hätten.

Kuchen-Verbot: Verwirrung um Empfehlung des Gesundheitsamtes

Das Gesundheitsamt spricht laut br.de aber von einem Missverständnis. Man habe nicht empfohlen ein generelles Verbot zu erteilen, sondern lediglich auf die Problematik von „Eierspeisen oder nicht durchgegartem Essen“ hingewiesen. Grundsätzlich sei das Mitbringen eines Geburtstagskuchens kein Problem. Dem Bericht zufolge, soll am Mittwoch ein Gespräch mit dem zweiten Bürgermeister, Vertretern des Kindergartens und Eltern stattfinden, um die Sache zu klären.

Geburtstagskuchen in Kindergärten - immer wieder diskutiert

Ein ähnlicher Fall hatte vor Jahren in Leipzig für Schlagzeilen gesorgt. Auch dort wurden selbstgemachte Speisen vom Jugendamt wegen der gesundheitlichen Bedenken untersagt. Erst nach heftigen Protesten der Eltern wurde das Verbot aufgehoben.

