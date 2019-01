Eisplatte durchschlägt Windschutzscheibe: Autofahrer schwer verletzt

Schlimmer Unfall: Weil eine Eisplatte die Windschutzscheibe seines Autos durchschlug, ist ein Fahrer schwer verletzt worden.

Blaibach - Der 35-Jährige war am Montag bei Blaibach (Landkreis Cham) unterwegs, als sich in einer langgezogenen Linkskurve vom Planenaufbau eines entgegenkommenden Kleinlasters eine Eisplatte löste und auf das Auto krachte.

Der 35-Jährige aus Wertach (Landkreis Oberallgäu) kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 58-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Wie groß die Eisplatte war, konnte die Polizei nicht sagen.

dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion