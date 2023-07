Hitze in Bayern: DWD meldet neuen Temperaturrekord – und warnt vor Gewittern am Abend

Von: Elisa Buhrke

Der DWD registrierte am Samstag eine neue Rekordtemperatur in diesem Jahr. Für den Abend warnt der Wetterndienst vor heftigem Starkregen und Hagel.

Update vom 15. Juli, 21.45 Uhr: Ganz Bayern ächzt am Wochenende unter der drückenden Hitze. Vielerorts zeigten die Thermometer Temperaturen jenseits der 35 Grad an und trieben die Menschen an schattige Plätze oder zu Badeseen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte dabei am Samstagnachmittag die höchste bisher in diesem Jahr gemessene Temperatur. Gegen 15.20 Uhr wurde in Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt (Mittelfranken) eine Temperatur in Höhe von 38,8 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Jahresrekord wurde mit 38,0 Grad am vergangenen Sonntag verzeichnet.

Vom deutschen Temperaturrekord sind diese Werte jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen. Vergangenes Jahr wurden am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal zum Beispiel 40,1 Grad verzeichnet.

Rekordtemperaturen in Bayern: zahlreiche Menschen suchen am Ufer und in der Isar Abkühlung. © Peter Kneffel/dpa

Für den Abend und die Nacht hat der DWD derweil für den Norden und Westen Bayerns eine „Vorabinformation Unwetter vor Schwerem Gewitter“ herausgegeben. Heftiger Starkregen und Hagel sind in den entsprechenden Gebieten möglich. Die Gewitter würden jedoch in der ersten Nachthälfte nach Nordosten abziehen und an Intensität verlieren.

Gewitter-Front mit Orkanböen erreicht Bayern am Abend: Nur ein Landesteil bleibt verschont

Erstmeldung vom 15. Juli: München – Nach der Rekordhitze folgt die nächste Sturmfront: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Samstagabend, 15. Juli, vor schweren Gewittern in weiten Teilen Bayerns. Betroffen sind ab den frühen Abendstunden zunächst Franken und Schwaben, im Laufe der Nacht auf Sonntag, 16. Juli, auch alle übrigen Regionen des Freistaats – mit Ausnahme des Südostens.

Laut aktueller Wetterkarte des DWD bleibt München gerade so verschont, während in den Landkreisen nordwestlich der Landeshauptstadt ab voraussichtlich 17 Uhr die Unwetter toben. Auch laut wetter.de bleibt der große Knall in der Landeshauptstadt zumindest auch am Sonntag noch aus.

Unwetter fegen über Bayern hinweg: München bleibt voraussichtlich verschont

Der DWD rechnet am Samstagabend in vielen Regionen Bayerns mit schweren Sturmböen, die eine Geschwindigkeit von etwa 95 Kilometern pro Stunde erreichen. Dazu gesellen sich teilweise heftiger Starkregen, Hagelkörner mit einer Größe um die drei Zentimeter und orkanartige Böen mit etwa 110 km/h. Gerade in Franken dürfte sich das Gewitter dermaßen zuspitzen.

Am Abend fegen starke Gewitter über Bayern hinweg. Der DWD warnt vor Starkregen, Sturmböen und Hagel. © Collage: IMAGO/MiS (Gewitter) und Deutscher Wetterdienst (Warnkarte des DWD)

Auch am Sonntagmorgen kommt es vor allem in Niederbayern, am Nachmittag und Abend dann auch in Alpennähe vereinzelt zu weiteren Gewittern. Der Starkregen tritt laut DWD voraussichtlich nur noch lokal auf, gemeinsam mit leichtem Hagel und Böen mit etwa 60 km/h.

Zuvor hatte der DWD im Freistaat bereits vor starker Hitze am Samstag von 11 bis 19 Uhr gewarnt. Nur die südöstlichen Zipfel Schwabens und Oberbayerns sind davon ausgenommen. Dafür herrscht gerade in Alpennähe eine überaus hohe UV-Belastung. In einigen Landesteilen kommt es zu Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad Celsius.

