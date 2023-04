Blitzermarathon 2023 in Bayern: Wo am 21. April geblitzt wird – alle Messstellen

Von: Klaus-Maria Mehr

Am 21. April 2023 um 6 Uhr startet der Blitzermarathon in Bayern. 24 Stunden lang wird an 1800 Messstellen geblitzt. Hier eine Übersicht.

München – „Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Offenbar ist das nötig. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist laut Herrmann die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Und die Zahl der Getöteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 147. 2021 wurden in Bayern insgesamt 109 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (insgesamt gab es 443 Verkehrstote im Jahr 2021 in Bayern).

Im Visier der Polizei: Beamtin Elena Kraich zielt bei Oberpframmern (hinten) mit dem Laser-Messgerät auf ein Auto beim Blitzermarathon 2022 im Kreis Ebersberg. © Stefan Roßmann

Blitzermarathon 2023 in Bayern: Wann wird gemessen?

Deshalb geht es am Freitag, 21. April 2023, ab 6 Uhr morgens wieder los. Gemessen wird an rund 1800 Stellen in Bayern. Rund 2000 Polizisten sind dafür im Einsatz. Der Blitzermarathon endet am Samstag, 22. April, um 6 Uhr morgens.

Blitzermarathon 2023: Alle Messstellen in Bayern

Es gehe ihm nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verteilen, sagt Herrmann. Deshalb veröffentlicht das bayerische Innenministerium alle Messstellen im Vorfeld. Nachfolgend eine Übersicht mit dem jeweiligen Link zum PDF, geordnet nach Regierungsbezirken.

Blitzermarathon in Bayern – Liste: Hier wird am 21. April geblitzt

Auch 2022 wurden sämtliche Messstellen in Bayern im Vorfeld veröffentlicht. Trotzdem erwischten die Fahnder 9756 beim Blitzermarathon 2022 in Bayern. Einen traurigen Rekord erzielte ein Autofahrer auf der A995, der in einer Tempo-80-Beschränkung Höhe Unterhaching mit 190 km/h geblitzt wurde.

Für besonderes Aufsehen beim Blitzermarathon 2022 sorgte ein Porsche-Taycan-Fahrer im Kreis Ebersberg, der alle Klischees erfüllte.