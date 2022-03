Blitzermarathon 2022 in Bayern: Hier wird am Donnerstag geblitzt - Alle Messstellen im Überblick

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein Blitzer steht in Creußen (Landkreis Bayreuth in Oberfranken). Alle Messstellen des Blitzermarathons 2022 in Bayern finden Sie hier. © David Ebener/dpa/Screenshot Google MyMaps

Der Blitzermarathon in Bayern: Von der Verkehrspolizei wird morgen an rund 2.100 Kontrollstellen in Bayern 24 Stunden lang geblitzt. Hier erhalten Sie alle Blitzer im Überblick.

Am Donnerstag (24. März) um 6 Uhr startet der Blitzermarathon 2022 in Bayern .

. An rund 2200 Messstellen wird bayernweit 24 Stunden lang geblitzt.

Die Lage aller Standorte ihrer Gemeinde finden Sie hier in einer interaktiven Karte und als Liste weiter unten in diesem Text.

Bayern beteiligt sich im Rahmen des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030‚ Bayern mobil – sicher ans Ziel‘ am 24-Stunden-Blitzmarathon. Am Donnerstag, 24. März 2022, werden daher rund 2100 Blitzer bayernweit überhöhte Geschwindigkeiten aufzeichnen.

In Bayern viele Verkehrstote durch Geschwindigkeitsüberschreitungen

Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des neunten Bayerischen Blitzmarathons. Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf regelmäßig zurück. 2021 wurden in Bayern insgesamt 109 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (insgesamt gab es 443 Verkehrstote im Jahr 2021 in Bayern).

Der Blitzermarathon 2022 soll Raser in Bayern abschrecken

„Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken“ so Bayerns Innenminister Joachim Hermann zum Sinn und Zweck der morgigen Veranstaltung.

Blitzermarathon 2022 in Bayern: Alle Messstellen finden Sie unter diesen Links

Blitzermarathon: Alle Messstellen in Oberbayern

Blitzermarathon: Alle Messstellen in Niederbayern

Blitzermarathon: Alle Messstellen in der Oberpfalz

Blitzermarathon: Alle Messstellen in Oberfranken

Blitzermarathon: Alle Messstellen in Mittelfranken

Blitzermarathon: Alle Messstellen in Unterfranken

Blitzermarathon: Alle Messstellen in Schwaben

