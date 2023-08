Studie beweist: Drei Regionen in Südbayern haben die höchste Blitzdichte – Experte erklärt Phänomen

Von: Sabrina Proske

Siemens veröffentlicht Blitzatlas. Extreme Dürre bei hohen Temperaturen machten 2022 zum Jahr mit den niedrigsten Blitzereignissen der letzten 30 Jahre.

Wenns am Himmel grell flackert und die Wolken schwer und tief hängen, dauert‘s meistens nicht mehr lange: Ein Gewitter kommt. Doch so schön das Naturspektakel für die meisten ist, Deutschland gehen die Blitze aus. Das zumindest deutet der jährliche Blitzatlas von Siemens an.

Wegen Trockenheit und mangelndem Niederschlag: 2022 auf einem Blitz-Rekordtief

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so selten Blitze gesichtet, wie seit Beginn der Messungen im Jahr 1991. „Schuld daran ist die Trockenheit des Sommers und die fehlende Feuchtigkeit.“, so Stephen Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens. Nur noch 242.000 Erdblitze registrierte 2022 der Blitz-Informationsdienst in Deutschland. Das sind gerade einmal 49 Prozent des Vorjahreswertes. „2022 herrschte über die Sommermonate teilweise extreme Dürre bei hohen Temperaturen über 35 Grad. Für Gewitter braucht es aber Feuchtigkeit und heiße Temperaturen.“ erklärt Thern. Der Regen blieb oft aus. Und damit auch die Blitze.

Deutschlands Blitzmeister: Kempten im Allgäu hat die höchste Biltzdichte

Experten beobachten in den Sommermonaten eine Häufung an Blitzen. Vor allem in südlichen Bundesländern. Das liegt, laut Thern, an der Nähe zur alpinen Vorgebirgslandschaft. So war es auch 2022: Bayern und Baden-Württemberg lagen wieder an der Spitze der Gewittergeschehnisse. Kempten war sogar Deutschlands Blitzhauptstadt 2022. Mit einer Blitzdichte von 2,4 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer sicherte sich die Stadt im Allgäu Platz 1, gefolgt von den benachbarten Kreisen Ostallgäu (2,2) und Garmisch-Partenkirchen (2.0). Die geringste Blitzdichte dagegen hatte die Stadt Brandenburg an der Havel mit 0,04 Blitzereignissen pro Quadratkilometer.

Laut Blitzatlas war der Juni vergangenen Jahres der blitzreichste Monat mit insgesamt 65.969 Einschlägen. Der blitzreichste Tag war der 26. August mit mehr als 26.000 Einschlägen.

Doch Blitze stellen auch eine unmittelbare Gefahr dar. Erst dieses Wochenende setzte ein Blitzeinschlag eine Scheune in Brand.

