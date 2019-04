Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Hier stehen heute die Blitzer

Am Mittwoch, 3. April 2019, ist wieder Blitzmarathon in Bayern: Wir zeigen alle Messstellen im Freistaat. Hier stehen heute die Blitzer in Bayern.

Klar: Sie halten sich zu jeder Zeit an die geltenden Tempo-Limits. Diese Vorgaben zu reißen, ist nämlich nicht nur gefährlich – es kann auch richtig teuer werden. Das wissen Sie natürlich. Deswegen nur ein Hinweis am Rande: Am Mittwoch, 3. April 2019, ab 6.00 Uhr in der Früh zückt die Polizei die Radar-Pistolen: 24 Stunden Blitzermarathon in Bayern!

Von Mittwoch 3. April, 6.00 Uhr bis Donnerstag 4. April, 6.00 Uhr stellt die Polizei wieder verstärkt Radarkontrollen auf.

In München wird in gleich 128 Straßen kontrolliert. Darunter: Leopoldstraße, Landshuter Allee, Isarring und Ingolstädter Straße. Aber auch kleinere Straßen wie die Johann-Clanze-Straße oder Marklandstraße stehen unter Beschuss. Wir haben bereits alle Messstellen beim Blitzmarathon 219 in München zusammengefasst.

Rund 1.900 Polizisten sind in ganz Bayern unterwegs, richten an 2.000 Messstellen im Freistaat die Radarpistolen aus. Zudem sind beim Blitzmarathon 2019 etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung im Einsatz.

Denn: „Überhöhte Geschwindigkeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern häufig lebensgefährlich“, sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU). „Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle.“ Knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück.

Blitzmarathon 2019 in Bayern: Wie teuer kann's eigentlich werden?

Der bayerischen Polizei gehe es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken, betont Innenminister Herrmann. Deshalb hat sein Innenministerium schon vor dem Blitzmarathon am 3. April 2019 alle Messstellen vorab bekannt geben.

Letztes Jahr hat die Polizei in Bayern beim Blitzermarathon übrigens 8.466 Raser ertappt - auch damals wurden alle Messstellen im Vorfeld bekannt gegeben. Interessiert hat es die Raser aber wohl nicht.

Besonders schnell fuhr ein 35-jähriger Mann: Statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde brauste er mit 189 an der Radarfalle vorbei.

Zwar waren 2018 im Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben gekommen (191 im Jahr 2018, 226 im Jahr 2017). Doch noch immer müssen zu viele Menschen aufgrund zu hoher Geschwindigkeiten ihr Leben lassen. Dafür möchte man mit der jährlichen Aktion sensibilisieren.

Der bayerische Blitzermarathon findet 2019 bereits zum siebten Mal statt und ist Teil des europaweiten „Speedmarathons“. Auch in anderen Bundesländern kontrolliert die Polizei fleißig die vorbei sausenden Autos.

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Hier stehen die Blitzer in Bayern

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in Oberbayern

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in Niederbayern

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in Schwaben

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in Oberfranken

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in Mittelfranken

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in Unterfranken

Blitzmarathon im April 2019 in Bayern: Alle Blitzer in der Oberpfalz

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messtellen in der Region

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Weilheim-Schongau

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Dachau

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Freising

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Starnberg

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis Ebersberg

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Landkreis München

Blitzmarathon 2019 in Oberbayern: Alle Messstellen im Würmtal

