Bayern blitzt für 24 Stunden: Polizei kämpft wegen Corona und Ukraine-Krieg mit Personalmangel

Der bayernweite Blitzmarathon startet am Donnerstag um 6 Uhr. © David Ebener/dpa/Symbolbild

Am 24. März um 6 Uhr startet der 24-Stunden-Blitzmarathon in Bayern. Es werden rund 2.200 Messkontrollen aufgestellt. Diese lassen sich im Internet abrufen.

Mittelfranken – Von Donnerstag (24. März), 6 Uhr bis Freitag (25. März), 6 Uhr wird für 24 Stunden in ganz Bayern geblitzt. Jedoch nicht, um „möglichst viel Bußgeld“ einzusammeln, sondern um die Verkehrsteilnehmenden daran zu erinnern, „sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“. Schließlich sei zu schnelles Fahren „die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, erklärt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und kündigt im Zuge dessen den „Speedmarathon“ an. 2021 zählt der Freistaat insgesamt 443 Verkehrstote. Davon gehen 109 – also ein Viertel – auf Geschwindigkeitsunfälle zurück. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Blitzmarathon 2022 in Bayern: Polizei kämpft wegen Corona mit Personalmangel

Vor dem bayernweiten Blitzmarathon am Donnerstag kämpft die Polizei jedoch mit massivem Personalmangel. Aktuell gebe es unter den Vollzugsbeamten sehr hohe Corona-Inzidenzen und daher viele Ausfälle zu beklagen, sagte Jürgen Köhnlein, bayerischer Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Hinzu komme, dass viel Personal für die Registrierung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sowie die Kontaktnachverfolgung der Corona-Infektionen anderweitig gebunden sei. Laut Köhnlein werde der Blitzmarathon zum Aufspüren von Geschwindigkeitsüberschreitungen im Verkehr dennoch „durchgezogen“. Dies geschehe aber auf Kosten von weiteren Überstunden durch die noch verfügbaren Einsatzkräfte.

Video: Bayerischer Blitzmarathon am Donnerstag - Hier finden Sie die Radarfallen

Blitzmarathon in Bayern: Alle Messstellen im Netz abrufbar

Der Blitzmarathon läuft in ganz Europa und wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „ROADPOL“ koordiniert. Alle bayerischen Messstellen lassen sich unter www.innenministerium.bayern.de abrufen. Insgesamt sind in Bayern etwa 2.000 Polizistinnen und Polizisten sowie rund 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der Verkehrsüberwachung dabei, um die Geschwindigkeit der Autos an rund 2.200 Messstellen in Bayern zu kontrollieren. 2021 wurden beim Blitzmarathon vom 21. bis 22. April mehr als 7.000 Schnellfahrer erwischt. Dabei stellte ein Motorradfahrer mit rund 230 Stundenkilometer den negativen Tagesrekord auf – er fuhr 130 Kilometer pro Stunde zu schnell.

