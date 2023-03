Blumenverkäuferin in Bayern getötet: Polizei sucht nach Insassen eines BMW

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Polizei Oberfranken startet erneut einen Zeugenaufruf im Fall der getöteten Blumenverkäuferin. Insassen eines BMW werden gesucht, möglicherweise können sie Hinweise geben.

Lichtenfels - Am 10. März fanden Passanten eine Mitarbeiterin (50) leblos in einem Blumengeschäft in Lichtenfels. Die Frau war Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Blumenverkäuferin in Lichtenfels getötet - Polizei veröffentlicht Zeugenaufruf

Die Polizei veröffentlichte kürzlich einen Zeugenaufruf - mit Erfolg. Mehrere der gesuchten Passanten meldeten sich bei den Beamten. Nun gibt es einen erneuten Aufruf an die Bevölkerung, wie die Polizei Oberfranken in einer Pressemitteilung erklärte.

Die Mitglieder der Soko „Blume“ suchen nach den Insassen eines Autos. Dieses habe an besagtem Freitagabend gegen 18.45 Uhr an der Ecke Bamberger Straße / Am Stadtgraben geparkt.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Frau in Lichtenfels getötet - Polizei sucht nach Insassen eines BMW

Dunkelgrauer BMW, 1er Modell

Bamberger Kennzeichen mit einem Buchstaben und drei Ziffern

Blau-rotes BMW M-Power-Abzeichen am Kühlergrill

Die Polizei bittet die Insassen des Wagens, sich zu melden, „da sie möglicherweise sachdienliche Angaben zur Tat machen können.“

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung geht in den abgesperrten Bereich vor dem Blumengeschäft, in dem die 50-Jährige getötet wurde. © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Hinweistelefon rund um die Uhr betreut: Wer kann Informationen geben?

Für weitere Hinweise wird das Hinweistelefon der Polizei unter der Telefonnummer 0921/506-1414 rund um die Uhr betreut. Sachdienliche Hinweise sowie Bild- oder Videomaterial, das möglicherweise bei der Aufklärung der Tat helfen kann, kann an folgende E-Mailadresse gesendet werden: soko-blume@polizei.bayern.de (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.