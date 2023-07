Bluttat in Bayern: Fünf Menschen niedergeschossen, drei Tote – Polizei nennt ersten Verdacht für Hintergrund

Von: Felix Herz

Teilen

In einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in Schwaben ereignete sich am Freitagabend eine Bluttat. Ein Mann erschoss drei Menschen, zwei weitere wurden verletzt. © kolbert-press/Christian Kolbert

Im schwäbischen Langweid hat sich eine schreckliche Bluttat ereignet. Ein Mann hat drei Menschen erschossen und zwei weitere Personen durch Schüsse verletzt.

Langweid – In der Nacht von Freitag, 28. Juli, auf Samstag, 29. Juli, erlangte der schwäbische Ort Langweid, Landkreis Augsburg, traurige Berühmtheit in Deutschland. In einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus wurden fünf Menschen niedergeschossen, drei starben. Viele Fragen zu der Bluttat sind noch offen, doch die Polizei hat einen ersten Verdacht zum Hintergrund.

Mann erschießt drei Menschen in Bayern, zwei weitere werden verletzt

Ein Gewaltexzess erschüttert Langweid. Am Freitagabend soll ein Mann gegen 19.15 Uhr in der Schubertstraße drei Menschen erschossen haben. Es handle sich um zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann, berichtet die Polizei. Anschließend soll der 64-jährige Täter in ein weiteres Haus in der Hochvogelstraße gegangen sein. Dort habe er auf zwei weitere Menschen geschossen, eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen. Die ersten drei Menschen starben, letztere zwei werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt – der Polizei zufolge befinden sie sich in einem stabilen Zustand.

Nun steht natürlich vor allem Fragen rund um die Hintergründe der Tat im Raum. In den frühen Morgenstunden am Samstag äußerte die Polizei einen ersten Verdacht. Demnach hätten sich Täter und alle von der Tat betroffenen Personen gekannt. „Bei dem Tatverdächtigen und den drei Getöteten handelt es sich um Nachbarn, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnten“, teilt die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. „Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein Nachbarschaftsstreit voraus.“ Auch die zwei Menschen, die der Tatverdächtige in der Hochvogelstraße niederschoss, soll er gekannt haben, teilte die Polizei mit. Wie genau, wurde nicht mitgeteilt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Hubschrauber im Einsatz – Täter ließ sich „ohne Widerstandshandlungen“ festnehmen

Nachdem die Polizei wegen der Schüsse alarmiert worden war, hatte sie sofort die Fahndung nach dem Täter aufgenommen. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Kurze Zeit später traf man den 64-Jährigen in seinem Auto an. Dort ließ er sich „ohne Widerstandshandlungen“ festnehmen.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen zu der schlimmen Bluttat aufgenommen. Daher wolle man auch noch keine weiteren Details preisgeben, auch, um Spekulationen zu vermeiden. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.