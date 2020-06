Drama um jungen Hund: Schwarzer BMW fährt Tier zu Tode - und fährt dann einfach weiter

Er war erst ein Jahr und zwei Monate alt: Ein Hund wurde auf der B22 von einem BMW überfahren - der Fahrer ist flüchtig. Über Facebook startet man jetzt eine Suchaktion.

Auf der B22 in Richtung Bayreuth ist es zu einem Drama gekommen.

Ein Hund wurde von einem BMW überfahren - der Fahrer des Wagens ist flüchtig.

Über Facebook werden jetzt Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall liefern können.

Speichersdorf - In Bayern ist ein Hund gestorben, nachdem er von einem Auto überfahren worden ist. Besonders tragisch: Der Fahrer des Wagens fuhr nach dem Vorfall weiter. Ein Familienmitglied des Hundebesitzers hat deshalb einen Aufruf auf Facebook gestartet, um dem Flüchtigen auf die Spur zu kommen.

B22/Bayreuth: BMW überfährt Hund - und fährt dann einfach weiter

Wie aus dem Facebook-Post ersichtlich wird, ereignete sich das Drama am Montagabend (22. Juni) gegen 21 Uhr. Demnach handelt es sich bei dem gesuchten um den Fahrer eines schwarzen BMW, der „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bayreuth gefahren ist.“ Aus dem Post werden auch weitere Details des Vorfalls ersichtlich: Beim Überqueren der Straße soll der BMW den angeleinten Hund überfahren haben. Wer den Hund geführt hatte, wird aus dem Beitrag nicht ersichtlich.

Bayern/Bayreuth: Hund wird von BMW überfahren und stirbt - große Suche gestartet

Nach dem Unfall wurden mehrere Details bekannt: So handelte es sich bei dem verstorbenen Hund offenbar um einen Glatthaar Terriermix. Erst im September hatte ihn der Besitzer aus dem Tierheim geholt. Der Hund soll erst ein Jahr und zwei Monate alt gewesen sein. Über Facebook hat nun ein Familienmitglied des Besitzers einen Aufruf gestartet, um dem Fahrer des BMW ausfindig zu machen.

Bayern: Hund aus Tierheim stirbt - BMW hatte ihn überfahren

Passiert ist die Tragödie an der B22 Auffahrt in Speichersdorf bei Zeulenreuth Richtung Bayreuth. Über Facebook hofft man jetzt Hinweise zu bekommen, um dem Fahrer zu finden: „Falls jemanden dieses Auto aufgefallen ist und Angaben zu Fahrer/Kennzeichen machen kann bitte, bitte bei mir melden!“. Es wird darauf hingewiesen, dass am Wagen deutliche Spuren sichtbar sein müssten.

