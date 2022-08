Wegen Aquaplaning: BMW-E-Sportwagen völlig demoliert – Fahrer schwer verletzt

Von: Felix Herz

Unfall durch Aquaplaning: Der Sportwagen ist völlig demoliert – sein Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. © NEWS5

Ein schwerer Unfall ereignete sich im Norden Bayerns. Aufgrund von Aquaplaning kam ein Sportwagenfahrer von der Straße ab und verletzte sich schwer.

Scheßlitz – Der Ferienbeginn in Bayern sorgte für viel Verkehr und Staus auf den Autobahnen, zwischenzeitlicher Regen sorgte zusätzlich für erschwerte Fahrtbedingungen. Am Freitagabend, 29. Juli, wurde vor allem die nasse Fahrbahn auf der A70 in der Nähe von Bamberg dem Fahrer eines Elektro-Sportwagens zum Verhängnis. Durch Aquaplaning geriet sein BMW i8 Coupe ins Schleudern und kam von der Straße ab.

Unfall durch Aquaplaning: Fahrer in Bayern schwer verletzt

Am letzten Juli-Wochenende ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Drei Motorradfahrer verloren ihr Leben, in der Nähe von Augsburg wurde ein BMW regelrecht zerfetzt – die beiden Insassen waren sofort tot.

In Fahrtrichtung Bamberg geriet der Sportwagen des Autofahrers auf der A70 wegen Aquaplaning ins Schleudern – anscheinend war er - zumindest für die Witterungsverhältnisse - zu schnell unterwegs. Der Wagen touchierte noch einen Fiat 500, in dem zwei Personen saßen, und prallte gegen die Leitplanke.

Schwer verletzter BMW-Fahrer: Unfall in Bayern

Der Fahrer des Sportautos wurde schwer verletzt vom Notdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Fiat 500 trugen leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird laut News5 auf 165.000 Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall führten zu Verkehrsbehinderungen. (fhz)

