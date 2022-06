Pedale verwechselt: Rentner fährt mit BMW in den Main – Passanten eilen zu Hilfe

Von: Thomas Eldersch

Rentner fährt mit BMW in den Main und wird durch Passanten gerettet. © NEWS5 / Höfig

Mit seinem BMW ging ein Rentner im unterfränkischen Karlstadt am Sonntag im Main baden. Passanten konnten den Mann aber rechtzeitig aus dem Wagen befreien.

Karlstadt – Im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart kam es am Sonntagmorgen zu einem kuriosen Unfall. In Karlstadt rauschte ein BMW in den Main. Offenbar hatte der Fahrer Brems- und Gaspedal verwechselt. Aufmerksame Passanten konnten dem Mann zu Hilfe eilen. Das Auto ging derweil unter.

BMW rollt in den Main: Auto wird abgetrieben und geht anschließend unter

Gegen 9.30 Uhr erreichte der Notruf die Integrierte Leitstelle (ILS) der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken. Gemeldet wurde ein BMW, der am Mainparkplatz in Karlstadt in den Main gerollt sein soll. Sofort machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, einer Taucherstaffel, der Wasserwacht, des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber auf zum Unfallort. Vor Ort angekommen, mussten die Helfer feststellen, dass das Auto mit dem 83-jährigen Fahrer an Bord bereits in Richtung Gmünden abgetrieben wurde. Es blieb jedoch nach etwa 150 Metern an einem Stein in der „Entenbucht“ hängen.

Noch bevor die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, bemerkte ein Pärchen den Vorfall. Die Passanten (52 und 43 Jahre alt) aus Karlstadt eilten umgehend dem eingeschlossenen Rentner zu Hilfe. Sie schafften es, ihn zu befreien. Dabei öffnete die Frau die Fahrertür und der Mann konnte den Fahrer aus dem Auto ziehen. Alle drei Personen blieben durch das schnelle Eingreifen unverletzt, heißt es weiter in der Pressemeldung. Nachdem sie den 83-Jährigen an Land gebracht hatten, versank das Auto vollständig im Main.

BMW kann aus dem Main gezogen werden – Unfallursache wird noch ermittelt

Jetzt läutete die große Stunde der alarmierten Taucherstaffel. Sie konnten den BMW im Main entdecken und sichern. Mit einer Winde wurde das Auto anschließend wieder aus dem Main gezogen. Für den Zeitraum der Bergung musste die Schifffahrt kurzzeitig eingestellt werden. Betriebsstoffe sickerten bei der Bergung und dem Unfall nicht in den Main. Es wurde jedoch sicherheitshalber eine Ölsperre auf dem Fluss eingerichtet. Die genauen Hintergründe für den Unfall ermittelt jetzt die Polizei Karlstadt. (tel)

