BMW kracht gegen Hauswand - und wird von umkippenden Balkonen begraben

Ein BMW-Fahrer krachte mit seinem Auto am Sonntag, 26. Januar, gegen die Balkone eines Hauses in Bobingen. Durch die Wucht des Zusammenpralls knallten die Balkone auf das Auto.

. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg gebracht werden.

Bobingen/Augsburg - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, 26. Januar, gegen 15.45 Uhr in schwäbischen Bobingen, meldet die Polizei. Der 51-jährige Fahrer eines BMWs kam von der Lindauer Straße nach links ab und schlitterte zunächst über einen Grünstreifen. Hinter dem Gras befand sich ein Mehrfamilienhaus, an dessen Hauswand dreistöckige Balkone angebracht waren, berichtet die Polizei.

BMW krachte gegen dreistöckige Balkone - Fahrer in Auto eingeklemmt

Mit voller Wucht krachte der BMW gegen die Hauswand und blieb dort stecken. Weshalb der Mann aus dem Landkreis Augsburg von der Straße abkam, ist noch unklar. Durch den starken Zusammenprall kam der Balk on des Mehrfamilienhauses in Wanken. Vermutlich brachen die obersten Schrauben des Gerüsts, die den Balkon am Haus hielten. Die dreistöckige Konstruktion kippte nach vorne auf den Gehweg. Dabei wurde der Fahrer des BMWs in seinem Wagen eingeklemmt.

+ Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Pkw ausschneiden. © NEWS 5 / NEWS5 / Bruder

51-jähriger BMW-Fahrer schwer verletzt - Hubschrauber brachte ihn in das Uniklinikum in Augsburg

Zu diesem Zeitpunkt befand sich keiner der Hausbewohner auf den Balkonen oder dem Fußweg vor dem Haus, meldet die Polizei. Der 51-jährige Fahrer musste jedoch von der Feuerwehr aus seinem Auto geschnitten werden. Danach brachte ihn ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in das Uniklinikum Augsburg. Laut Polizei schwebt er nicht in Lebensgefahr.

