Langeweile im Lockdown: Rentner schreibt Märchen und Fabeln auf Bairisch

Von: Verena Möckl

Balladen, Märchen und Fabeln hat Manfred Haslinger auf Bairisch übersetzt. Entstanden sind mehrere Büchlein. © Hans-Helmut Herold

Manfred Haslinger hat Märchen und Fabeln aus allter Welt ins Boarische übersetzt. Wieso er das mit über 80 Jahren gemacht hat und worauf man beim Übersetzen achten muss.

Schongau – Wenn Manfred Haslinger seine Freunde besucht, bringt er nicht Wein, Blumen oder Pralinen mit, sondern eines seiner Büchlein. Der 83-jährige Rentner aus Schongau hat sie selbst verfasst. Sie enthalten Märchen und Fabeln aus aller Welt. Er hat sie in seine Lieblingssprache übersetzt: ins Bairische. „Ich will mit den Büchern nichts verdienen, sondern dass die bairische Sprache in meinem Umfeld wieder lebendiger wird“, sagt er.

Bayerisch sein bedeutet für mich vor allem unseren Dialekt zu erhalten.

Schon seit 50 Jahren befasst sich der gebürtige Dachauer mit dem Bairischen. Er ist Mitglied im Bayernbund und beim Förderverein bairische Sprache und Dialekte. „Bayerisch sein bedeutet für mich vor allem unseren Dialekt zu erhalten“, sagt er.

Mit dem Übersetzen von Texten ins Bairische hat er bereits Erfahrungen. Als er noch in seinem Beruf als Abteilungsleiter für Qualitätssicherung von Papier arbeitete, schrieb er zwei Bände mit Balladen auf Bairisch – unter anderem „S’Niebelungenliad“ und „D’Irrfahrten vom Odysseus“. Entstanden sind die Texte nicht am Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer, sondern in einem Flugzeugsitz. Haslinger machte damals viele Geschäftsreisen im In- und Ausland und musste Berichte auf Hochdeutsch verfassen. Die bairischen Balladen waren sein Ausgleich. Bei seiner Familie und seinen Freunden kamen die Texte gut an. „Das war der Renner“, erzählt er.

Langeweile im Lockdown 2020: Rentner aus Schongau übersetzt Märchen ins Bairische

Doch es sollte bis zum Lockdown 2020 dauern, bis Haslinger wieder Geschichten ins Bairische übersetzte. „Ich musste irgendwie meine Zeit totschlagen. Ich konnte ja nicht den ganzen Tag nur aus dem Fenster schauen“, erinnert er sich. Als er die Bücher in seiner Bibliothek umsortierte, entdeckte er die alten Märchenbücher seiner Töchter. „Da hab ich mir gedacht, du könntest ja mal wieder was auf Bairisch schreiben.“ Und er legte sofort los.

Rund 100 Geschichten kamen mit der Zeit zusammen. Fabeln aus der Türkei, Russland, China und Afrika, Volksmärchen aus Schweden und Lothringen. „Ich wollte Märchen übersetzen, die die Leute nicht kennen.“ Aber auch Klassiker von den Gebrüdern Grimm und Hans Christian Andersen sind dabei. Seine Lieblingsfabel: „Da Grill und d’Ameisn“.

Märchen und Fabeln auf Boarisch: Tipps vom Sprachprofi

Damit die Übersetzung auch korrekt ist, holte sich Haslinger Tipps bei einem Sprachprofi, dem Hochschulprofessor für Bairische Sprache, Ludwig Zehetner. „Hin und wieder bin ich beim Übersetzen in Konflikt mit dem Bairischen gekommen“, sagt Haslinger. Zum Beispiel bei seinem jüngsten bairisches Werk: Rotkappal. „Eigentlich müsste man das mit Doppel-B schreiben, aber das sieht komisch aus.“

Es g’langt. Ich will nicht den Märchenonkel spielen.

Das Projekt Märchen ist nun beendet. „Es g’langt. Ich will nicht den Märchenonkel spielen.“ Mit dem Verfassen von Geschichten hört er aber so schnell nicht auf. In Arbeit hat er gerade ein Buch mit Geschichten und Gedichten aus seinem Fundus. Diesmal allerdings nicht auf Bairisch, sondern in seiner ersten Fremdsprache, wie er scherzhaft anmerkt: Schriftdeutsch.

