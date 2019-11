Spektakulärer Unfall: Autofahrerin (20) verliert Kontrolle - dann überschlägt sie sich

Im bayerischen Bodenkirchen kam es am Samstagvormittag zu einem spektakulären Unfall. Eine 20-jährige Frau überschlug sich mit ihrem Auto - und blieb auf dem Dach liegen.

In Bodenkirchen kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall

kam es am Samstagvormittag zu einem Eine 20-jährige Frau überschlug sich dabei mit ihrem Auto

Am Fahrzeug entstand durch die Folgen des Unfalls ein Totalschaden

Bodenkirchen/Landkreis Landshut - Eine 20-jährige Autofahrerin muss am Samstagvormittag einen riesigen Schutzengel gehabt haben. Sie überschlug sich mit ihrem Auto und blieb auf dem Dach liegen. Sieht man die Bilder des Unfalls, kann man nur schwer glauben, dass der Unfall nicht schlimmere Folgen hatte.

Bodenkirchen/Bayern: Spektakulärer Unfall - junge Frau überschlägt sich mit Auto

Gegen 11 Uhr am späten Samstagvormittag befuhr die 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen die Kreisstraße LA 2 von Vilsbiburg in Richtung B299. Auf der Höhe Einsiedlhof geriet die Fahrerin zunächst ins Bankett. Dann nahm das Unglück seinen Anfang: Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Wald überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen.

Spektakulärer Unfall: Autofahrerin (20) verliert Kontrolle - Fotos zeigen Ausmaß Zur Fotostrecke

Unfall im bayerischen Bodenkirchen: 20-Jährige überschlägt sich im Wald

Die Fahrerin konnte sich trotz des schweren Unfalls selbstständig aus ihrem Auto befreien. Das Unglaubliche bei der Geschichte ist, dass die 20-Jährige nur leicht verletzt wurde. Lediglich leicht verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Ein schwerer Verkehrsunfall passierte auf der Bundesstraße 16 bei Burgheim. Zwei Autos stießen zusammen und krachten dann in einen Lastwagen. Ein 20-Jähriger stirbt. Erst kürzlich kam es im Landkreis Eichstätt zu einem tödlichen Unfall. Ein Autofahrer prallte mit seinem Fahrzeug frontal in ein Müllauto. Ein 22-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A9 bei Ingolstadt ums Leben gekommen. Ein BMW rammte mitten auf der Autobahn seinen Audi. Auf der A7 bei Kitzingen in Richtung Kassel ist es zu einem schweren Unfall gekommen.Grund war offenbar Glatteis. 29 Personen wurden teils schwer verletzt.