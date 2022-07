Bayer verlor seine Frau durch das Bornavirus: „Ärzte waren mit ihrem Latein am Ende“

Von: Marina Birkhof

Das Bornavirus wird von Feldspitzmäusen übertragen. Die verstorbene Frau rettete häufig Mäuse vor den Katzen. © dpa/Uwe Anspach/Frank Rumpenhorst (merkur.de-Collage)

Es ist sehr selten, aber lebensbedrohlich: Das Bornavirus. Ein Mann aus Bayern verlor vor sechs Jahren seine Frau, damals dachte niemand an das Virus.

Huldsessen – Sandro Wiesmann hat vor sechs Jahren seine Frau Daniela verloren. Die 31-Jährige hatte sich mit dem Bornavirus infiziert. Erst lag sie nur mit erhöhter Temperatur und Kopfschmerzen im Bett. „Es ging ihr rapide schlechter“, erzählt der Huldsessener. Der kleine Ort liegt in Niederbayern, direkt an der Landkreisgrenze zu Mühldorf und Altötting. Schon bald zeigte das Fieberthermometer 42 Grad an. Die 31-Jährige befand sich in einem Fieberdelirium mit Gedächtnisverlust.

Bornavirus in Bayern: Niederbayer verliert seine Frau - Niemand dachte an das Virus

Über drei Tage nahm sie nur anderthalb Liter Wasser zu sich. „Das war der Zeitpunkt, an dem ich mich entschloss, sie ins Krankenhaus zu bringen, damit sie unter Beobachtung ist und Infusionen bekommt“, erzählt ihr Mann. Sie wurde in die Notaufnahme in Eggenfelden gebracht. Daniela Wiesmanns Zustand verschlechterte sich weiter, sie war nicht mehr ansprechbar und wurde auf die Intensivstation verlegt.

Witwer Sandro Wiesmann – seine Frau starb vor sechs Jahren am Bornavirus. © Privat

Eine Kernspintomografie zeigte helle Flecken in ihrem Gehirn an – Anzeichen einer Gehirnhautentzündung. Die Ärzte entschieden sich, die 31-Jährige mit dem Hubschrauber in die Neurologie nach Regensburg zu verlegen – im künstlichen Koma. Sie wurde auf seltene Tropenkrankheiten untersucht, die Antibiotika schlugen nicht an. „Die Ärzte waren mit ihrem Latein am Ende“, erzählt der 37-Jährige. An das Bornavirus dachte damals niemand. Vier Wochen später wurde Daniela Wiesmann nach einem Hirnschlag für klinisch tot erklärt.

Im Landkreis Mühldorf am Inn gab es bisher die meisten Bornavirus-Fälle. Wissenschaftler starteten daher eine Studie im Dorf Maithenbach, um mehr herauszufinden. Dafür nehmen Sie den Bürgern Blut ab.

Bornavirus wird über Feldspitzmäuse übertragen: Daniela rettete Mäuse vor Katzen

Ihr Sohn Luca war damals zwei Jahre alt. „Ein Mensch ist auf einmal nicht mehr da – und keiner weiß, warum“, erinnert sich Sandro Wiesmann. Etwa ein halbes Jahr später erhielt er einen Anruf vom Hausarzt. Mithilfe eines neuen Geräts am Virenforschungsinstitut an der Ostsee wurde eine eingefrorene Blutprobe seiner Frau analysiert. Das Gerät schlug auf das Bornavirus an.

Es war damals noch recht unbekannt, die Wissenschaftler waren davon ausgegangen, dass es für den Menschen ungefährlich ist. Erstmals wurde es 2018 als Ursache für schwere Gehirnentzündungen nachgewiesen. Hauptüberträger ist die Feldspitzmaus. Die Wiesmanns wohnen am Feldrand, Daniela rettete häufig Mäuse vor den Katzen. Einer gesunden 31-Jährigen hätte das Virus wohl nichts getan. Doch ihr Immunsystem war noch durch eine Gürtelrose geschwächt.

