Bornavirus in Bayern: Drei Fälle im gleichen Landkreis – Studien sollen Hintergründe aufklären

Von: Tanja Kipke

Nach den drei Bornavirus-Fällen im Landkreis Mühldorf am Inn sollen Studien neue Erkenntnisse liefern. Überträger des Virus ist die Feldspitzmaus.

Mühldorf am Inn – Es ist sehr selten, aber lebensbedrohlich: Das Borna-Virus. Nur in Einzelfällen kommt die Krankheit bei Menschen in Deutschland vor, oft verläuft sie jedoch tödlich. Sogenannte klassische Borna-Viren lösen eine Hirnentzündung aus, Überlebende haben meist mit schwerwiegende Folgen zu kämpfen. Mehrere Studien sollen jetzt neue Erkenntnisse zu dem Virus in Bayern liefern. Dafür gehen Wissenschaftler der Universtität Regensburg in ein Dorf im Landkreis Mühldorf am Inn.

Borna-Virus in Bayern: Landesamt plant Studie mit Bürgern aus Maitenbeth

Pro Jahr werden im Schnitt zwei Infektionen des Borna-Virus in Deutschland bekannt. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher liegt - bei bis zu sechs Fällen pro Jahr. 2021 waren nach Angaben des Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) deutschlandweit sieben Infektionen bekanntgeworden, davon fünf in Bayern. Zwei Infizierte, denen Organe eines Verstorbenen transplantiert worden waren, seien gestorben.

Das Borna-Virus wird von Feldspitzmäusen übertragen. © dpa/Uwe Anspach/Frank Rumpenhorst (merkur.de-Collage)

Noch vor Beginn der Sommerferien plane das LGL mit dem Universitätsklinikum Regensburg eine Studie in der Gemeinde Maitenbeth, wo zwei der drei Fälle auftraten, teilte das Landratsamt Mühldorf am Inn am Mittwoch mit. Die Krankheit wird von Feldspitzmäusen übertragen und ist als Tierseuche bekannt, wurde aber in den vergangenen Jahren auch als Ursache schwerer Gehirnentzündungen beim Menschen identifiziert.

Die Bürgerinnen und Bürger seien zur freiwilligen Abgabe einer Blutprobe und eines Nasenrachenabstrichs sowie dem Ausfüllen des Fragebogens aufgerufen. Die Wissenschaftler wollen auf diesem Wege herausfinden, ob es neben den mitunter tödlich verlaufenden Gehirnentzündungen andere Formen einer Infektion gibt, die milder oder ganz ohne Symptome verlaufen. Dazu wird unter anderem das Blut auf Antikörper untersucht.

Wissenschaftler nehmen Umweltproben und untersuchen Spitzmäuse

Ende Juli starten zudem zwei weitere Studien. Das Friedrich-Loeffler-Institut als Bundesforschungseinrichtung für Tiergesundheit arbeitet an einer Untersuchung der Spitzmauspopulation in Maitenbeth. Und ein Team des Uniklinikums Regensburg will an 30 Stellen Umweltproben nehmen. Diese werden auf Viren untersucht, die über Ausscheidungen der Feldspitzmaus in die Umwelt gelangen und somit einen möglichen Übertragungsweg darstellen könnten.

„Das Tempo, mit dem in den vergangenen Wochen wichtige Entscheidungen zur Durchführung dieser Studien gefallen sind, ist beeindruckend. Das zeigt, wie groß der Wille auf allen Ebenen ist, die Situation in Maitenbeth genau zu analysieren“, sagte Landrat Max Heimerl (CSU). Erste Ergebnisse der Studien sollen im Herbst vorliegen. (tkip mit dpa)

