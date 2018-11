Brachialer Schmuckraub: Diebe fahren mit Auto in Schaufenster - Es gibt Zeugen

Diebe fuhren in Cham mit einem Auto in das Schaufenster eines Schmuck-Geschäfts und stahlen Gold- und Silberwaren. Dabei wurden sie allerdings beobachtet.

Cham - Mit brachialer Gewalt sind Unbekannte am Dienstag in ein Schmuck- und Modegeschäft in Cham eingebrochen.

Nach Polizeiangaben fuhren die Täter am frühen Morgen mit einem Auto in die Schaufensterscheibe des Ladens und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie entwendeten vor allem Schmuck. Die Schadenssumme war zunächst unklar. Zeugen hatten den Einbruch beobachtet und die Polizei gerufen. Die Täter flüchteten mit dem Auto.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Daniel Maurer / Daniel Maurer