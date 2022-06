Brand auf bayerischen Hof – rund 1500 Hühner sterben in den Flammen

Von: Tanja Kipke

Zahlreiche Hühner starben bei einem Brand in Bayern. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Markus Klümper/Imago (merkur.de-Collage)

In Unterfranken kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem verheerenden Brand auf einem Hühnerhof. Der Schaden ist enorm, rund 1500 Tiere starben.

Bad Kissingen – Auf einem Hühnerhof in Bad Kissingen sind bei einem Feuer rund 1500 Tiere gestorben. Der Brand brach in der Nacht zu Mittwoch in einem Stall aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren bereits offene Flammen im hinteren Bereich des Gebäudes zu erkennen.“ Einsatzkräfte der Feuerwehr aus neun Stellen waren mit 90 Mann im Einsatz.

Brand auf bayerischen Hof – rund 1500 Hühner verbrennen im Feuer

„Die Löscharbeiten dauerten mehrerer Stunden bis das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte“, so die Polizei. Insgesamt hätten sich laut Besitzer etwa 1500 Hühner in dem Stall befunden. Die Polizei geht davon aus, dass alle Tiere bei dem Brand starben. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache war zunächst noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. (tkip)

