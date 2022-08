Brand in Gebäudekomplex: Voraussichtlich Millionenschaden

Feuerwehrleute löschen einen Brand in der Innenstadt. © Ferdinand Merzbach/News5/dpa

Bei einem Großbrand in Hof hat am Montagabend ein Gebäudekomplex in der Innenstadt in Flammen gestanden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, wie die Polizei mitteilte. „Der Rettungsdienst kümmerte sich um fünf leicht verletzte Personen, die teilweise mit Rauchgasvergiftungen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten“, hieß es.

Hof - Noch am Abend konnte die Feuerwehr der Polizei zufolge den Brand löschen.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Hinterhof eines Reihenhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Wohnblock sei größtenteils komplett ausgebrannt - der Dachstuhl sei eingestürzt. „Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die angrenzenden Hausnummern über“, hieß es in einer Mitteilung. Die Feuerwehr versuche, eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Mehrere Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um zu löschen. Auch drei Rettungshubschrauber waren vorsorglich im Einsatz, ein weiterer Hubschrauber der Polizei unterstützte die Löscharbeiten mit Live-Bildern aus der Luft. Es waren laut Polizei zu Spitzenzeiten mehr als 250 Kräfte im Einsatz.

Für die betroffenen Anwohner der Mehrfamilienhäuser seien kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten organisiert worden. Zudem werde die Jahnhalle als Notunterkunft vorbereitet. Eine Polizeisprecherin sprach von etwa 40 bis 50 Menschen, die sich in einer Anlaufstelle eingefunden hatten. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. dpa