Brand in Sendling: Wohnungen unbewohnbar – Schaden von mindestens zwei Millionen Euro

Von: Christian Einfeldt

Einsatz in München-Sendling: Mindestens sechs Wohnungen sind nach einem Brand unbewohnbar. © Berufsfeuerwehr München

Nach einem Brand eines Hauses in Sendling sind mindestens sechs Wohnungen unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro.

München – In Sendling kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (8. April) zu einem Großfeuer: Im Pressebericht sprechen Einsatzkräfte von „tosenden Flammen“. Balkone brannten „lichterloh“. In der Johannes-Timm-Straße entstand über Nacht ein Schaden von mindestens zweieinhalb Millionen Euro. Mehrere Wohnungen des Hauses sind unbewohnbar.

Brand in Sendling: Mehrere Balkone brannten „lichterloh“

Laut der Feuerwehr München hatten den Brand zunächst die Anwohner der Fritz-Endres-Straße in Sendling registriert. Umgehend alarmierten sie die Bediensteten der Feuerwehr: Sie konnten sehen, dass ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Johannes-Timm-Straße gebrannt hätte. Vor Ort bestätigten die Feuerwehrleute den Verdacht. Die Balkone hatten vom dritten bis zum fünften Obergeschoss gebrannt.

Die Feuerwehr kam gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Kurz zuvor hätte sich angedeutet, dass das Feuer auf das Dach übergreift.

Auch in vier Wohnungen vom Brand in Sendling betroffen: Bewohner „zur keiner Zeit in Gefahr“

Laut Feuerwehrbericht soll es auch in mindestens vier Wohnungen gebrannt haben. Infolgedessen riefen die Einsatzkräfte weiteres Personal, darunter auch den Rettungsdienst. Die Feuerwehr begann, Balkone und die Hausfassade zu löschen. Kurz darauf begaben sich die Einsatzkräfte in die ebenfalls vom Brand betroffenen Wohnungen.

Wie die Feuerwehr informiert, konnten alle Bewohner das Wohnhaus rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Das galt auch für einen Bewohner im zweiten Stockwerk, der auf seinen Rollstuhl angewiesen ist. Einsatzkräfte konnte ihn nach draußen helfen. Dabei hätte auch er sich „zur keiner Zeit in Gefahr“ befunden.

Die Spuren, die der Brand in Sendling hinterlässt: sechs Wohnungen, die zum aktuellen Zeitpunkt unbewohnbar sind. Darüber hinaus ist das Dach des Hauses einsturzgefährdet. Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch immer Einsatzkräfte vor Ort. Sie führen Nachlöscharbeiten und Sicherheitsmaßnahmen durch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

