Schlimmer Unfall: Baustellenfahrzeug fährt ungebremst in Haus - Fahrer stirbt

Einen schweren Einsatz hatten am Montag die Retter im oberpfälzischen Brand zu bewältigen: Ein Mann aus der Gegend starb nach einem verheerenden Crash.

Brand/Tirschenreuth - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Brand (Landkreis Tirschenreuth) ist am Montag ein 51 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war mit einem Baustellenfahrzeug zunächst gegen einen Gartenzaun und dann ungebremst in ein Geschäftshaus am Rande einer Kreuzung gefahren, wie die Nachrichtenagentur News5 und OberpfalzTV meldeten.

Brand/Tirschenreuth: Baustellenfahrzeug rast in Gebäude - Fahrer stirbt noch am Unfallort

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Offenbar gelang es der Feuerwehr noch, den Fahrer aus dem Auto zu befreien. Ein Notarzt konnte ihm aber nicht mehr helfen, der 51-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine tragische Randnotiz: Laut OberpfalzTV stammte der Fahrer aus der Region, den meisten der Einsatzkräfte sei der Verstorbene persönlich bekannt gewesen.

Brand/Tirschenreuth: Heftiger Crash - Hausfassade eingedrückt

Auch die Fassade des in dem Haus befindlichen Ladens wurde durch die Wucht des Aufpralls teils eingedrückt, ein auf der Ladefläche des Fahrzeugs befestigter Tank barst. Personen in dem Gebäude wurden nicht verletzt.

Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Ein gesundheitliches Problem des Fahrers wurde allerdings von den Ermittlern nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat laut News5 einen Gutachter beauftragt, die Hintergründe des Unglücks zu klären.

mm/tz