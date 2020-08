Brand in Windsbach: Ein Stall steht lichterloh in Flammen - mehrere Tiere sterben im Feuer

In Windsbach in Mittelfranken fängt ein Stall Feuer. Mehrere Schweine und Rinder sterben.

Feuerwehrmänner beim Einsatz verletzt

von Thomas Eldersch schließen

Im mittelfränkischen Windsbach ist am Samstagvormittag in einem Stall ein Feuer ausgebrochen. Für die Tiere in der Scheune kommt jede Hilfe zu spät.