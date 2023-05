Nürnberger Metzger ist fränkischer Bratwurstkönig – Markus Söder schickt kuriose Videobotschaft

Von: Adriano D'Adamo

Ein Nürnberger Metzger ist offiziell der Bratwurstkönig Frankens. Er gewann den Bratwurstgipfel 2023 in Pegnitz am Sonntag. Markus Söder war Schirmherr des Events und bekundete seine Liebe zur Bratwurst.

Pegnitz – Der Nürnberger Metzger Dirk Freyberger darf sich offiziell „Fränkischer Bratwurstkönig 2023“ nennen. Den Titel gewann er am Sonntag (21. Mai) beim zehnten fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz im Landkreis Bayreuth. Der Schirmherr des Events war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sich per Videobotschaft meldete und über Bratwürste und Soßen schwärmte.

„Ich habe ein geiles Team“ - Nürnberger hat die besten Bratwürste in Franken

Rund 12.000 Besucher und Bratwurst-Liebhaber fanden sich am Sonntag im Pegnitzer Wiesweiherpark zusammen und zelebrierten den fränkischen Bratwurstgipfel. In zwei Kategorien, „klassisch“ und „kreativ“, wählte die Jury die beste Bratwurst aus. Beide Kategorien gewann der Metzger Dirk Freyberger aus Nürnberg.

Seine Bratwurst pries er an als „schön, rund, klassisch“, schrieb Kurier.de. Er gewann mit den Bratwürsten „Freybergers Fränkische“ und „Cheesy Gonzales“. Einen dritten Sieg erhielt der Nürnberger durch das Publikum, das ihm zum Publikumspreis verhalf. „Ich habe ein geiles Team“, freute sich der Metzger von der Metzgerei Freyberger laut Kurier.de.

„ Zum Vollveganer habe ich es noch nicht geschafft“ - Markus Söder sendet Botschaft an den Bratwurstgipfel

Schirmherr des fränkischen Bratwurstgipfels war Markus Söder. Am Freitag (19. Mai) hatte er aber seine persönliche Teilnahme vor Ort abgesagt. Per Videobotschaft richtete er daher ein paar Worte an die Metzger und Besucher. „Bratwürste sind für uns Franken lebenswichtig. Ein Leben ohne Bratwürste ist möglich, aber nicht sinnvoll“, sinnierte Bayerns Ministerpräsident.

Doch Söder war noch nicht fertig mit dem Thema Bratwürste, Soßen und Veganer. „Manche essen sie mit scharfem, andere mit süßem Senf und dann gibt es seltsame Menschen, die essen sie mit Ketchup. Ich esse ja auch gerne Gemüse und Salat, aber zum Vollveganer habe ich es noch nicht geschafft“, gestand er.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren: Neun Teams kämpften um die beste Wurst

Es nahmen neun Metzgereien am fränkischen Bratwurstgipfel teil. Neben der Metzgerei Freyberger aus Nürnberg waren das die Metzgerei Deininger aus Markt Einersheim, die Metzgerei Dünkel aus Bindlach, die Metzgerei Finkenhof aus Michelau, die Metzgerei Albert aus Eggolsheim, die Metzgerei Alles aus Frauenroth, die Landmetzgerei Strobel aus Selbitz und der Frischecenter Wagner aus Coburg.

2011 hatte der fränkische Bratwurstgipfel zum ersten Mal stattgefunden. Die letzten zwei Jahre musste er allerdings corona-bedingt pausieren. Der „Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur“ organisiert das Event seit 13 Jahren, Bernd Rassau von Radio Mainwelle moderierte das diesjährige Event.

