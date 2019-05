Wie im Urlaub: Mann fährt auf der linken Straßenseite, dann kommt es zum Unfall

Weil er es noch so gewohnt war, aus seinem Aufenthalt in Thailand, fuhr ein Mann aus Breitbrunn auf der linken Straßenseite. Dann kam ihm ein Auto entgegen.

Breitbrunn - Ein Autofahrer hat im Süden Bayerns einen Unfall verursacht, weil er im Geiste wohl nicht am Chiemsee, sondern noch in Thailand unterwegs war. Der Mann sei am Dienstag nach einem längeren Aufenthalt in dem südostasiatischen Land aus Gewohnheit auf der linken Fahrspur unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In Thailand gilt Linksverkehr.

Breitbrunn: Entgegenkommender Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Ein 60-Jähriger kam mit seinem Auto dem Falschfahrer entgegen und konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Frontalzusammenstoß nahe Breitbrunn wurden beide Autofahrer leicht verletzt, an den Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

