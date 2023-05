Kuhstall brennt lichterloh: Nur acht von 150 Tieren gerettet - „Rest fiel den Flammen zum Opfer“

Großeinsatz für Feuerwehr

Rund 150 Kälber und Rinder waren in einem Kuhstall, als dieser plötzlich in Flammen stand. Nur wenige konnten gerettet werden.

Untrasried/Bremberg - Im Landkreis Ostallgäu hat sich kurz vor Mitternacht des 21. Mai ein tragisches Unglück ereignet. Zahlreiche Tiere starben, wie die Polizei Schwaben Süd/West in einer Presseerklärung mitteilte.

Kuhstall im Ostallgäu in Flammen: Nur acht von 150 Tieren gerettet

Demnach wurden die Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens vom Bellen ihres Hundes geweckt. Sie bemerkten, dass der Kuhstall bereits in Vollbrand stand. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen. Rund 150 Kälber und Rinder befanden sich in der Stallung. „.Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten nur noch 8 Tiere gerettet werden, der Rest fiel den Flammen zum Opfer“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kuhstall brennt lichterloh: Feuerwehr kann Übergreifen auf Wohnhaus verhindern

Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Rund 160 Einsatzkräfte waren vor Ort. „Bei den Bewohnern des Anwesens bestand kurzzeitig der Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung. Nach einer medizinischen Untersuchung konnten alle Anwohner jedoch vor Ort entlassen werden“, heißt es weiter. Eine weitere Behandlung war nicht nötig.

Am Stallgebäude, dessen Dach komplett mit einer PV-Anlage bestückt war und den Gerätschaften entstand ein Sachschaden in einem unteren, siebenstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt, die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. (kam)

