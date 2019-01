„Brenner DBakel“ - Rotwesten machen Front gegen Bahn-Pläne

Protest der Rosenheimer Rotwesten: 3000 Demonstranten, zumeist in rote Warnwesten gekleidet, forderten einen Neustart für den Brenner-Nordzulauf. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bot einen „breiten Dialog“ an. Einen kompletten Stopp werde es aber nicht geben.

Rosenheim – „Brenner DBakel“, steht auf den Warnwesten, „Stoppt den Bahnsinn“ oder „Kein Inntal 21“ auf den Transparenten. Mit Traktoren-Konvois zogen Demonstranten am Montagmittag vor das Rosenheimer Landratsamt: Ihr Ziel: Die Planungen für zwei weitere Bahngleise im Inntal müssten gestoppt werden. Vor allem auf die Bahn sind die Demonstranten sauer, aber auch auf örtliche CSU-Vertreter.

BI-Sprecher fürchtet „abgekartetes Spiel“

„Das Dialogverfahren ist gescheitert“, ruft Thomas Riedrich von der Bürgerinitiative Stephanskirchen in sein Megaphon. „Ein Weiter so wird es nicht geben.“ Erforderlich sei eine gerechte Verteilung des alpenquerenden Verkehrs auf alle Regionen. Auch Österreich mit seinen billigen Dieselpreisen, so die Meinung vieler Demonstranten, sei nicht ganz unschuldig an der Verkehrslawine. Riedrich vermutet „ein abgekartetes Spiel“ zwischen Bahn und Politik. Der versprochene „Planungsdialog“ sei eine Finte, behauptet er. In Wahrheit stehe das Ergebnis schon fest: der Bau einer neuen Bahntrasse im Inntal.

Zwei weitere Gleise im Inntal – das ist das, vor dem sich alle fürchten. Während heute rund 200 Züge täglich durchs Inntal rauschen, könnten es laut Bahn in Zukunft bis zu 400 sein. Mit ersten Trassenvorschlägen hat die Bahn im vergangenen Jahr erste Pflöcke eingeschlagen, bis 2020, so der offizielle Zeitplan, soll die Trasse im Groben stehen.

Jetzt gebe es kein Zurück mehr, fürchten viele. Den Bürgerdialog, den Scheuers Vorgänger Alexander Dobrindt im März 2017 mit Gemeindeforen angestoßen hatten, halten viele für eine reine Farce.

Gellendes Pfeifkonzert für Verkehrsminister Scheuer

Neben BI-Sprecher Riedrich auf dem Podest steht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der sich einiges anhören muss. Ein gellendes Pfeifkonzert gibt es zur Begrüßung, „stopp, stopp, Planungsstopp“, skandieren die Demonstranten im Chor. Vor Scheuer haben Landwirte einen Wagen hingestellt, an einem Galgen baumeln Puppen, symbolisch für Landwirtschaft, Heimat und Natur. Die Demonstranten, das sieht man, sind empört.

Sie sind empört über die Bahn, über Dobrindt, aber auch über die örtliche CSU. Als Scheuer in seiner kurzen Ansprache vor den Demonstranten den Namen der Rosenheimer CSU-Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig erwähnt, erntet er wütende Pfiffe. Einige Demonstranten finden das unfair, schließlich hat Ludwig ihren Parteifreund Scheuer überhaupt erst nach Rosenheim geholt.

Der Bundesverkehrsminister weist dann auch daraufhin, dass der Nordzulauf „kein Projekt einer Partei“ sei – soll heißen: schon gar nicht das der CSU. Er verspricht, die „Modalitäten“ des Dialogs mit den Bürgern würden überprüft („nehme das ernst“) und die Bestandsstrecke in die Untersuchung mit einbezogen. Vielleicht reichen nach einer Modernisierung der Bahntechnik die vorhandenen zwei Gleise ja aus. Eine totale Kehrtwende will Scheuer jedoch nicht. „Sie müssen verstehen, dass wir jetzt nicht stoppen können“, sagt er zu den Demonstranten, ehe er unter tosendem Pfeifkonzert ins Landratsamt entschwindet.

Dort fand am Nachmittag ohne Presse eine Besprechung Scheuers mit allen Bürgermeistern im Landkreis Rosenheim sowie je zwei Vertretern der 14 Bürgerinitiativen statt. Scheuer wollte dabei auch Zahlen aus einer neuen Szenarienstudie vorstellen, die die Entwicklung des Güterverkehrs auf Straße und Schiene bis ins Jahr 2050 hochrechnet. Diese Besprechung dauerte bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an.

Gertraud Wiesböck von der Bürgerinitiative Rohrdorf hatte bei Eiseskälte eine Stunde auf Scheuer gewartet – in den Händen ein Plakat mit der Aufschrift „Pseudobeteiligung, Bürgerverarschung“. Sie erwarte vom Minister „realistische und ganz ehrliche Bestandszahlen“. Schon jetzt höre sie täglich genug Bahnlärm, aber auch das Gerausche der nahen Inntal-Autobahn. Noch mehr sei nicht zumutbar. Doch sie habe wenig Hoffnung: „Die Trasse wird kommen, es kommt nur darauf an, wo.“

