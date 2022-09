Tunnel unter dem Inn macht Brenner-Zulauf der Bahn bis zu 3 Milliarden teurer

Von: Dirk Walter

Stein des Anstoßes: die Inn-Brücken - hier eine Visualisierung aus einem Bahnfilm. © DB/brennernordzulauf.eu

Rosenheim – Der Brenner-Nordzulauf könnte sich enorm verteuern. Die in der Region gewünschte Unterquerung des Inns nördlich von Rosenheim würde eine komplette Umplanung der Neubaustrecke im Norden erfordern. Sie sei „technisch sehr, sehr anspruchsvoll, aber machbar“, sagte DB-Projektleiter Matthias Neumaier. Doch das größte Hindernis sind wohl die Kosten.

Ein Tunnel unter dem Inn hätte Mehrkosten von rund drei Milliarden Euro zur Folge. Bisher sind für das Gesamtprojekt des Brenner-Nordzulaufs, der von Ostermünchen nördlich von Rosenheim bis zur Grenze bei Kiefersfelden führen soll, sieben Milliarden Euro veranschlagt. Außerdem würde sich die Bauzeit mit dem Inn-Tunnel um weitere zwei bis drei Jahre verlängern. „Die Fertigstellung 2038 wäre nicht zu halten“, sagte Neumaier.

Die Bahn hatte auf Druck aus der Region die Inn-Unterquerung geprüft. Vor Ort kann sich mit den bisher vorgesehenen markanten Innbrücken, über die je ein Gleis führen soll, niemand anfreunden. Mit der DB-Untersuchung, die gestern in Rosenheim vorgestellt wurde, ist indes auch niemand so recht zufrieden. „Diese Ergebnisse sind keine guten Nachrichten“, erklärte die Rosenheimer CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig. Sie könne die Mehrkosten „nicht nachvollziehen“, sie müssten „auf jeden Fall genauer überprüft“ werden. Die Rosenheimer Landtagsabgeordnete der Grünen, Victoria Broßart, ist indes anderer Ansicht. Sie warnte gestern davor, das Projekt kaputt zu reden. „Es wird versucht, alles so teuer wie irgendmöglich zu machen“, schrieb sie auf Twitter. „Dann wird argumentiert, es sei nicht wirtschaftlich.“ Leidtragende seien dann alle, „die den Lkw-Verkehr vor der Nase haben“.

Tunnel unter dem Inn wäre bis zu 20 Meter tief

DB-Projektleiter Neumaier erklärte die Kostenexplosion im Falle einer Inn-Unterquerung mit der schwierigen Topografie. Der Abstand zwischen dem Grund des Inns und Tunnel-Decke müsse bis zu 20 Meter betragen, da im Untergrund matschiger Seeton lauert. Die enorme Tiefe des Inn-Tunnels hat schwerwiegende Folgen: Der gesamte Trassenabschnitt Richtung München müsste tiefer gelegt werden, sogar der Bahnhof Ostermünchen wäre bis zu 16 Meter tief neu zu bauen. Auch auf anderen Seite, Richtung Süden, sind dann Umplanungen nötig: Eigentlich hatte die Bahn gedacht, dass die Gleise nach den Innbrücken unmittelbar anschließend in einem Tunnel mit dem Projektnamen „Ringelfeld“ verschwinden. Wenn nun aber schon der Inn untertunnelt würde, müsste auch der anschließende Tunnelabschnitt „Ringelfeld“ wesentlich tiefer liegen und die Bahnstrecke würde eventuell erst bei der Verknüpfungsstelle Niederaudorf ans Tageslicht kommen. Dieser neue Riesen-Tunnel wäre dann, wenn er nicht zwischenzeitlich unterbrochen wird (was eine Bahn-Variante vorsieht), bis zu 34 Kilometer lang. Es wäre der längste Bahntunnel Deutschlands.

All das liegt indes weit in der Zukunft. Die Bahn erklärte, dass sie den Inn-Tunnel vorerst nicht weiter verfolgt. Er sei mit dem „Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ nicht zu vereinbaren. Doch zu entscheiden habe das letztlich die Politik, sagte Matthias Neumaier von der DB. Verkehrs- und der Haushaltsausschuss im Bundestag sind 2025 gefragt, ob sie die Mehrkosten genehmigen. In diesem Jahr will die Bahn das Projekt nach einer Vorplanung zur Entscheidung vorlegen.

Die CSU-Abgeordnete Ludwig kündigte schon an, dass sie auf Umplanungen besteht – und mit ihr wahrscheinlich viele Politiker der in der Region tonangebenden CSU. Der Tunnel müsse kommen. Im Tiroler Inntal werde der Fluss durch die Bahnstrecke zweimal unterirdisch gequert. „Was in Tirol möglich ist, muss auch bei uns möglich sein.“