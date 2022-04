Die „Brizza“: In Aschaffenburg erfunden, jetzt erobert sie München und Bayern

Von: Felix Herz

Die „Brizza“: Erfunden in Aschaffenburg, jetzt auf Eroberungskurs © Jennifer Zeller / Wurstbendel

Auf den ersten Blick eine scheinbar wilde Mischung, doch ein echter Kassenschlager bei den Gästen: die „Brizza“. Jetzt soll sie Bayern erobern.

Aschaffenburg – „Wir haben viele Ideen für die Zukunft“, sagt Jennifer Zeller, ihres Zeichens die Erfinderin der immer berühmteren „Brizza“, einer Mischung aus Pizza und Breze. Was zunächst wie eine kuriose Mischung erscheinen mag, erweist sich bisher als echter Kassenschlager: „Unsere Gäste lieben die Brizza. Sie kommt sehr gut an und ich konnte viele neue Gäste für unser Wirtshaus dazu gewinnen“, so Zeller.

Die „Brizza“: Erfunden in Aschaffenburg, jetzt auch in München – bald in ganz Bayern?

Jennifer Zeller ist die Gastgeberin des Traditions-Wirtshauses Wurstbendel in Aschaffenburg. Im Lockdown war ihr Restaurant geschlossen, sie hatte Zeit und konnte „viel tüfteln und ausprobieren“. Die Idee zur „Brizza“ entstand, weil sie „gerne einmal etwas Neues und Innovatives für die deutsche Wirtshaus-Küche auf der Karte gehabt hätte“. Und natürlich, weil sie, wie so viele andere auch, Brezen liebe.

Wurstbendel-Gastgeberin Jennifer Zeller präsentiert stolz ihre „Brizza“ © Jennifer Zeller / Wurstbendel

Und die Kreativität zahlt sich aus: Vor allem bei der jüngeren Generation, die sehr Social Media affin sei, komme die „Brizza“ sehr gut an, erzählt Zeller. Der Erfolg spornte sie an, trotz Corona und Lockdown ein Start-up zu gründen. Dazu mieteten sie eine alte Brezelfabrik an, um dort die „Brizza“-Böden zu fertigen. Von dort soll sie nun Bayern, Deutschland – und die ganze Welt erobern.

Von Aschaffenburg nach München: Die „Brizza“ erntet Begeisterung

Die „Brizza“ gibt es längst nicht mehr nur im Wurstbendel in Aschaffenburg. Auch in München lässt sich die Spezialität mittlerweile genießen: im Hofbräukeller am Wiener Platz. Das freue sie sehr, bestätigt Zeller. Von ihrer Manufraktur aus beliefern sie „andere Gastronomen, damit sie genauso viel Spass haben mit der Brizza wie wir“, so die stolze Erfinderin.

Und damit nicht genug: Für die Zukunft hätten sie noch viele Ideen. Angefangen bei weiteren Variationen bis hin zum internationalen Siegeszug: „Und dann möchten wir die Brizza in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus bekannt machen.“ (fh)