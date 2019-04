Party-Nacht an der Mangfall endet tragisch - jetzt wurde eine Leiche gefunden

Rettungskräfte machten in der Mangfall in Bruckmühl eine schreckliche Entdeckung. Handelt es sich um den vermissten Mann?

Bruckmühl - In der Mangfall in Bruckmühl wurde am Donnerstag die Leiche eines Manns gefunden. Wie die Polizei mitteilt, dürfte es sich dabei um einen vermissten 67-Jährigen handeln. Laut Polizeibericht hatte er sich öffentlich mit mehreren anderen an einem Lagerfeuer am Mangfallufer aufgehalten.

Laut mangfall24.de* feierte er mit mehreren Personen eine Party in Hinrichssegen. Dabei sei er gegen 2 Uhr nachts ohne Fremdeinwirkung in den Fluss gestürzt.

Leiche in Mangfall in Bruckmühl gefunden: Polizei hat Vermutung

Der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde in der Nacht zu Donnerstag über die Integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass in Bruckmühl in der Nähe des Friedhofs eine Person in die Mangfall gefallen und untergegangen sein soll. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst rückten daraufhin aus. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. In der Nacht konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen niemand im oder am Wasser gefunden werden.

Tragödie in der Mangfall: Hier stürzte ein Mann in den Fluss - Leiche gefunden Zur Fotostrecke

Mangfall in Bruckmühl: Groß angelegte Suche nach vermisstem Mann

Die Suche nach dem vermissten Mann wurde am Donnerstag fortgesetzt. Dann die traurige Gewissheit: Die Wasserwacht konnte einen in der Mangfall treibenden Mann finden. Es dürfte sich hierbei laut Polizei um den vermissten 67-jährigen Mann handeln. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Zur endgültigen Klärung der Todesumstände sind laut Polizei noch weitere Ermittlungen und Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin in München nötig. Vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die Ermittlungen, die in weiterer Folge durch das Fachkommissariat 1 geführt werden.

mm/tz

In Bayern tauchte plötzlich ein Vermummter auf und bedrohte einen Vater und seine Tochter. Auf Langlaufskiern wollte ein Deutscher in Tirol einen zugefrorenen See überqueren - und brach in das Wasser ein. Bei einem schweren Unfall nahe Bayreuth ist ein 60-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

*mangfall24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes