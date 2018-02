Bruttolöhne im Vergleich: Ist Ihr Gehalt gerecht?

Kaum jemand spricht mit dem anderen darüber, was er verdient. Dabei wäre das wichtig für mehr Lohngerechtigkeit. Denn es gibt große Unterschiede. Frauen etwa verdienen im Schnitt immer noch weit weniger als Männer.

München - Über Geld spricht man nicht – man hat es. Wer seinen finanziellen Erfolg hierzulande öffentlich zelebriert, wird erst einmal schief angeschaut. Dabei wäre es wichtig, offen mit dem Thema Geld umzugehen. Denn: Die Gehaltsstrukturen in den Unternehmen sind oft sehr undurchsichtig. Wie viel verdient ein Banker, ein Elektriker, ein Koch? Wie viel bekommt ein Vorgesetzter, ein Angestellter, ein Praktikant? Und wer weiß schon, wie viel der Kollege verdient?

Frauen verdienen immer noch weit weniger

Um zu verhindern, dass ihre Mitarbeiter offen über ihre Gehälter sprechen, haben einige Arbeitgeber sogenannte Schweigepflichts-Klauseln in die Arbeitsverträge einbauen lassen. Theoretisch hat der Bundestag im März 2017 zwar ein Gesetz beschlossen, das für mehr Lohngleichheit sorgen soll: So können sich Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten Informationen darüber einholen, wie viel ihre Kollegen bei gleicher Leistung verdienen. Praktisch gibt es jedoch nach wie vor große Diskrepanzen: Männer verdienen meist mehr als Frauen, und je nach Wohnort ist das Niveau höher oder niedriger.

Nach Angaben des Internetportals Gehalt.de verdienen Führungskräfte in München im Schnitt 135 631 Euro. Im Rest des Freistaats erhalten Führungskräfte nur 114 228 Euro – und damit rund 21 400 Euro weniger als ihre Kollegen in München. Die Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern hat eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) beleuchtet. Das Ergebnis: Im Schnitt liegt die Gehaltslücke in Bayern bei 17,3 Prozent. In München (Stadt) verdienen Männer 22,3 Prozent mehr als Frauen, im Landkreis München 18,7 Prozent mehr.

Die Tabelle zeigt, wie viel ein Durchschnitts-Arbeitnehmer in München verdient – im Vergleich zu anderen deutschen Städten. Außerdem lesen Sie unten, wie zufrieden die Bürger mit ihrem Einkommen sind.

+ Für die ganze Tabelle auf das Bild klicken.

